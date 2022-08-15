Влада Індії підозрює 10 криптобірж у відмиванні $125 млн — Finance.ua
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Влада Індії підозрює 10 криптобірж у відмиванні $125 млн

Фінтех і Картки
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Влада Індії підозрює 10 криптобірж у відмиванні $125 млн
Влада Індії підозрює 10 криптобірж у відмиванні $125 млн
Влада Індії запідозрила 10 криптобірж у відмиванні цифрових активів на суму понад 1 мільярд рупій (понад $125 млн).
Управління правозастосування розслідує діяльність 10 компаній, назви яких поки що не розкриваються.
За даними правоохоронців, кілька фірм перераховували на торгових платформах гроші, отримані незаконним шляхом. Вони купували віртуальну валюту та відправляли монети переважно у гаманці, якими володіють громадяни материкового Китаю.
Щоб уникнути відповідальності, зловмисники реєстрували акаунти на біржах на людей, які мешкають у віддалених районах Індії. Проте торгові майданчики не повідомили поліцейським про підозрілі облікові записи та продовжили надавати послуги злочинцям.
«Після того, як співробітники однієї з цих компаній дізналися, що ми ними зацікавилися, вони швидко закрили магазин та вивели усі гроші за кордон за допомогою криптовалют. Відсутність прозорості в екосистемі цифрових активів та адекватних регулятивних заходів дозволила зловмисникам відправити кошти за кордон». — зазначили працівники Управління правозастосування.
Очевидно, що до списку порушників потрапила криптобіржа WazirX. Нещодавно індійські правоохоронці заявили, що фірма допомагала відмивати гроші більш ніж 15 фінансово-технологічним підприємствам. Тому силовики заморозили банківський рахунок торгової платформи, на якому зберігалося понад $8 млн.

Криптовалюти та шахрайство

За матеріалами:
cryptomisto
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