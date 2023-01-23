Військова скарбниця кремля втрачає гроші: експорт російської нафти стрімко падає — Finance.ua

Військова скарбниця кремля втрачає гроші: експорт російської нафти стрімко падає Сьогодні 20:20

російський експорт сирої нафти по морю скоротився після різкого зростання в попередні сім днів, що стало найменшим припливом у військову скарбницю кремля відтоді, як москва направила свої війська в Україну.

Як повідомляє Bloomberg , сукупні обсяги російської нафти впали на 820 тис. барелів на день, або на 22%, до 2,98 млн за тиждень, втративши більшу частину приросту попереднього тижня. Найбільше падіння було в потоках з тихоокеанських портів, з меншим зниженням експорту з Арктики і Чорного моря.

Потоки в Болгарію, в даний час єдиний Чорноморський ринок нафти в росії, впали до найнижчого рівня з серпня, впавши до 125 000 барелів на день.

Як йдеться в матеріалі, надходження в казну кремля від експортних мит на сиру нафту різко скоротилися разом з падінням тижневих потоків. Переглянута формула, введена на початку 2023 року, вдвічі знизила ставки мита за барель, що в поєднанні з падінням потоків призвело до скорочення доходів до найнижчого рівня з довоєнних часів як в тижневому, так і в середньому за чотири тижні. Москва розглядає можливість зміни порядку розрахунку податків на нафту для збільшення доходів.

УНІАН За матеріалами:

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