Війна пришвидшила диджиталізацію в банківській сфері — Finance.ua

Війна пришвидшила диджиталізацію в банківській сфері Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Війна пришвидшила диджиталізацію в банківській сфері

Банкам довелося відмовитися від частини планів, проте їм на зміну прийшли нові виклики.

«Я не можу сказати, що війна завадила нам щось зробити. Змінилися пріоритети, на перший план вийшли зовсім інші завдання. Наприклад, ми планували запустити лінійку довгострокових накопичувальних продуктів, щоб наші клієнти могли накопичити кошти на навчання дитини, на квартиру, машину тощо. Але зараз ці продукти не є актуальними», — розповів заступник голови правління Правекс Банку Семен Бабаєв у проєкті « 25 провідних банків України під час війни ».

За його словами, усі банки в міру своїх сил збільшили інвестиції в розвиток технологій віддаленого обслуговування клієнтів. «Ми постійно моніторимо наших конкурентів шляхом дослідження функціональних можливостей мобільних застосунків, щоб удосконалювати Pravex Online», — уточнив топменеджер.

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Протягом 2021–2022 років банки суттєво розширили функціональні можливості своїх мобільних застосунків. Із головних напрямів можна виділити віддалене залучення нових клієнтів, віддалену ідентифікацію, відкриття віртуальних карток і депозитів, продаж акцій та ОВДП.

«Також з’явилися цікаві функції, наприклад, торгівля акціями іноземних компаній, оплата за QR-кодом, запит PIN-коду (коли сума платежу перевищує мінімальну суму, вказану користувачем), перевірка країни проведення платежу, поповнення рахунку через SWIFT, SEPA, Payoneer та через системи грошових переказів і налаштування динамічного CVC2 для підтвердження операцій в інтернеті», — перерахував Семен Бабаєв.

Він розповів, що раніше банки мали самостійно розробляти механізми віддаленої ідентифікації. Під час війни процес став набагато простішим завдяки віддаленій ідентифікації через систему «Дія». І якщо раніше віддалена ідентифікація через мобільний застосунок використовувалася для повторної ідентифікації, то у 2022 році Правекс Банк розширив опцію і на нових клієнтів, зареєстрованих у «Дії». «Наше рішення повністю задовольняє всі потреби клієнтів, а також враховує внутрішні вимоги комплаєнсу», — вважає Семен Бабаєв.

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