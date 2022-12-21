Visa розробить технологію, яка допоможе користувачам планувати відправку автоматичних криптоплатежів — Finance.ua

Visa розробить технологію, яка допоможе користувачам планувати відправку автоматичних криптоплатежів 21.12.2022, 00:19 — Фінтех і Картки

Visa розробить технологію, яка допоможе користувачам планувати відправку автоматичних криптоплатежів

Платіжний гігант Visa бачить перспективи в блокчейні Ethereum. Компанія планує з його допомогою впровадити автоматичні криптоплатежі.

Команда платіжного оператора докладно розповіла, як за підтримки Visa користувачі ETH зможуть планувати автоматичні платежі з криптогаманців із самостійним зберіганням. Поки що це неможливо, проте розробники Ethereum розробляють технологію Account Abstraction, яка дасть змогу обліковим записам користувачів функціонувати як смарт-контракти і мати функції попередньо запланованого виконання.

«Ми маємо намір брати активну участь у розробці технічних інновацій, які відбуваються в криптовалютній галузі. І найкращий спосіб зробити це — зайнятися практикою, заглибившись в інфраструктуру Web3 і протоколи блокчейна. Ми впевнені, що в майбутньому ці галузі будуть надзвичайно важливими для платежів», — сказала глава відділу CBDC і протоколів Visa Кетрін Гу.

Поки що ці технології перебувають у зародковому стані, зазначила Гу, але в майбутньому з них може вирости щось більше. Для цього необхідно провести багато досліджень щодо головних аспектів, які стосуються платежів — безпека і масштабованість.

Раніше генеральний директор Visa Альфред Ел Келлі заявив, що очікує сильного напливу споживачів на ринку криптокарт, тому галузі необхідна ефективна законодавча база.

cryptomisto За матеріалами:

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