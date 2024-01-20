Віртуальна картка банку: навіщо її відкривати пенсіонеру — Finance.ua

Віртуальна картка банку: навіщо її відкривати пенсіонеру Сьогодні 12:08 — Фінтех і Картки

Віртуальна картка банку: навіщо її відкривати пенсіонеру

Попри війну, українці продовжують отримувати пенсії та соцвиплати. Для подальшого отримання виплат пенсіонери мають пройти процедуру ідентифікації. Багато пенсіонерів пройшли цю процедуру через мобільний зв’язок.

Поки немає ясності щодо процесу виплати пенсій після завершення процедури встановлення особи одержувача. У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, що необхідно відкрити віртуальну картку у банку на ім'я особи, яка очікує на отримання пенсії. Видання «На пенсії» розповіло , як це можна зробити.

Навіщо пенсіонеру потрібна віртуальна картка

Для реєстрації картки необхідно пройти процедуру відеоідентифікації. Це може бути виконано співробітником банку, який зробить фотографію з паспортом у власника картки, або самостійно шляхом надсилання сфотографованих документів за посиланням, яке надасть банк. Після завершення реєстрації людина може отримати віртуальну картку та передати інформацію про неї до ПФУ.

Проте варто пам’ятати, що з рахунку необхідно здійснювати транзакції, щоб на нього нараховувалися гроші. Якщо ж буде можливість відвідати територію під контролем України, власник зможе отримати фізичну карту у відділенні банку. При цьому будуть потрібні паспорт та ідентифікаційний код.

Як зареєструвати віртуальний рахунок у банку

Код для реєстрації може бути переданий через відеодзвінок по Telegram через додаток банку. Необхідно звернутися за отриманням коду в процесі реєстрації.

Для реєстрації знадобитися пред’явити ІПН і один із таких документів:

паспорт;

ID-картку;

закордонний паспорт;

посвідку на постійне проживання;

тимчасове посвідчення на постійне проживання, якщо в графі «Дійсно до» зазначено «безстроково»;

тимчасове посвідчення громадянина України;

військовий квиток;

дипломатичний паспорт.

Якщо ви відмовилися від ІПН, знадобиться надати фото документа, де зазначено про відмову.

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