Вінтажні Rolls-Royce Silver Shadow та Corniche перетворюють на електромобілі (фото) — Finance.ua

Вінтажні Rolls-Royce Silver Shadow та Corniche перетворюють на електромобілі (фото)
Вінтажні Rolls-Royce Silver Shadow та Corniche отримають нове життя. Їх почали перетворювати на електромобілі.
Про це повідомляє сайт Carscoops.
Незвичний тюнінг Rolls-Royce виконує британська компанія Evice. Перші прототипи електрокарів уже готові і проходять випробування, а виробництво планують розпочати навесні 2026 року.
Для Rolls-Royce Corniche і Silver Shadow розробили силову установку з двома електромоторами загальною потужністю 400 к. с. Це вдвічі більше, аніж у бензинового двигуна стандартної моделі.
Акумуляторна батарея ємністю 77 кВт∙год забезпечує запас ходу понад 320 км, а 800-вольтне електрообладнання забезпечує швидку зарядку. Крім того, електромобілі Rolls-Royce отримають активну підвіску та потужніші гальма.
Дизайн Rolls-Royce Corniche та Silver Shadow не зазнав змін, знайомим залишається і стиль салону.
Разом із тим, електрокари комплектуватимуть сучасним обладнанням — кондиціонером, потужною аудіосистемою, сенсорним дисплеєм, камерою, електроприводом, підігрівом та вентиляцією крісел.
Поділитися новиною