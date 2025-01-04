Вінтажні Rolls-Royce Silver Shadow та Corniche перетворюють на електромобілі (фото) — Finance.ua

Вінтажні Rolls-Royce Silver Shadow та Corniche перетворюють на електромобілі (фото) Сьогодні 06:33 — Технології&Авто

Вінтажні Rolls-Royce Silver Shadow та Corniche перетворюють на електромобілі (фото)

Вінтажні Rolls-Royce Silver Shadow та Corniche отримають нове життя. Їх почали перетворювати на електромобілі.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Незвичний тюнінг Rolls-Royce виконує британська компанія Evice. Перші прототипи електрокарів уже готові і проходять випробування, а виробництво планують розпочати навесні 2026 року.

Для Rolls-Royce Corniche і Silver Shadow розробили силову установку з двома електромоторами загальною потужністю 400 к. с. Це вдвічі більше, аніж у бензинового двигуна стандартної моделі.

Акумуляторна батарея ємністю 77 кВт∙год забезпечує запас ходу понад 320 км, а 800-вольтне електрообладнання забезпечує швидку зарядку. Крім того, електромобілі Rolls-Royce отримають активну підвіску та потужніші гальма.

Дизайн Rolls-Royce Corniche та Silver Shadow не зазнав змін, знайомим залишається і стиль салону.

Разом із тим, електрокари комплектуватимуть сучасним обладнанням — кондиціонером, потужною аудіосистемою, сенсорним дисплеєм, камерою, електроприводом, підігрівом та вентиляцією крісел.

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