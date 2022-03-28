Відзавтра у Херсоні повертають плату за проїзд у тролейбусах — Finance.ua

Відзавтра у Херсоні повертають плату за проїзд у тролейбусах

Вчора 19:14 — Особисті фінанси

Відзавтра у Херсоні повертають плату за проїзд у тролейбусах

З вівторка, 29 березня, у Херсоні відновлять плату за проїзд у тролейбусах. Вартість проїзду становитиме шість гривень.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської міськради.

Так, повідомляється, що у Херсоні тролейбуси працювали навіть під час бойових дій та продовжують це робити в умовах тимчасової окупації. Плату за проїзд повертають для підтримки роботи контактних тролейбусних ліній та виплат заробітної плати робітникам.

Жителів міста закликали поставитися із розумінням до відновлення плати за проїзд. Право на пільгове перевезення зберігається під час надання відповідних документів.

«Підприємство зможе працювати надалі лише у разі повернення плати за проїзд. Ми працюємо для Вас, дорогі херсонці. Крім цього, запевняємо, що право на пільгове перевезення зберігається, але при наданні відповідних документів», — зазначив керівник «Херсонелектротрансу» Ігор Житченко.

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