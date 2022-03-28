У Чехії змінять правила безкоштовного проїзду для українців — Finance.ua

У Чехії змінять правила безкоштовного проїзду для українців

Вчора 13:02

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У Чехії українські біженці мають змогу безкоштовно пересуватися країною. Однак влада готує нові правила.

Про впорядкування правила безплатного проїзду на міжміських та приміських рейсах розповіли у Міністерстві транспорту Чехії.

Які нововведення чекають на українців у Чехії:

скористатися безкоштовним проїздом зможуть лише біженці;

скасування оплати для українців розповсюджуватиметься лише на потяги міжнародного напрямку;

право на безкоштовний проїзд діятиме перші 5 днів з моменту отримання візи vízum strpenie/vízum з метою тимчасового захисту.

біженці з України зможуть їздити безоплатно у у другому класі комфорту міжнародних поїздів;

проїзд на внутрішніх маршрутах Чехії стане платним.

«Метою безкоштовного перевезення громадян України в поїздах усіх залізничних перевізників Чеської Республіки є полегшення їхньої життєвої ситуації в той момент, коли вони вимушено покинули свої домівки. Необхідно запровадити чіткі правила щодо цього. Немає причин, через які громадяни України, які постійно проживають у Чеській Республіці і безпосередньо не порушені війною, повинні мати можливість безкоштовного проїзду чеськими залізницями», — йдеться в документі.

Довідка Finance.ua:

У Чехії заморожені активи росіян «на сотні мільйонів крон».

Про це заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала в ефірі телеканалу CT24.

За його словами, у країні заморожені активи росіян, що потрапили під санкції, на «сотні мільйонів крон». Це не ізольовані активи, а частина чужого майна. Фіала додав, що «завдаючи удару по компанії», держава має забезпечити роботою співробітників.

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