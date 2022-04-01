Відвантажувальні ціни на смартфони в Росії зросли у березні на 30% — Finance.ua

Відвантажувальні ціни на смартфони в росії зросли у березні на 30%.
На ринку пояснюють це відмовою виробників від розстрочок платежів та вимогою з їхнього боку передоплати або мінімального відстрочення, пише Forbes Russia.
Постачальники смартфонів змінили умови постачання до росії — майже всі вони вимагають передоплати або мінімального відстрочення платежу.
Ціна смартфонів у березні в цих умовах зросла на 30%, повідомляють дистриб’ютори та ритейлери електроніки.
Відмову від відстрочки по платежах пов’язують з тим, що міжнародні страхові організації зменшили ліміти для страхування дебіторської заборгованості покупців з росії, а також з курсом валют до рубля, який останніми тижнями «вкрай волатильний».
Постачання призупинили тільки Apple і Samsung.
«В інших — поставки або поступово йдуть, або плануються, хоча є й деякі партнери, які поки що не визначилися», — розповіло джерело.