Відвантажувальні ціни на смартфони в Росії зросли у березні на 30% — Finance.ua

Відвантажувальні ціни на смартфони в Росії зросли у березні на 30%

Вчора 22:24 — Фондовий ринок

Відвантажувальні ціни на смартфони в росії зросли у березні на 30%.

На ринку пояснюють це відмовою виробників від розстрочок платежів та вимогою з їхнього боку передоплати або мінімального відстрочення, пише Forbes Russia.

Постачальники смартфонів змінили умови постачання до росії — майже всі вони вимагають передоплати або мінімального відстрочення платежу.

Ціна смартфонів у березні в цих умовах зросла на 30%, повідомляють дистриб’ютори та ритейлери електроніки.

Відмову від відстрочки по платежах пов’язують з тим, що міжнародні страхові організації зменшили ліміти для страхування дебіторської заборгованості покупців з росії, а також з курсом валют до рубля, який останніми тижнями «вкрай волатильний».

Постачання призупинили тільки Apple і Samsung.

«В інших — поставки або поступово йдуть, або плануються, хоча є й деякі партнери, які поки що не визначилися», — розповіло джерело.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.