Відомий атвовиробник відмовиться від машин сірого кольору — Finance.ua

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Відомий атвовиробник відмовиться від машин сірого кольору

Фондовий ринок
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Відомий атвовиробник відмовиться від машин сірого кольору
Відомий атвовиробник відмовиться від машин сірого кольору
Компанія Fiat, що входить до концерну Stellantis, перестане випускати автомобілі сірого кольору. Популярний відтінок зникне з фірмової палітри з червня 2023 року, а нові кольори бренду будуть натхненні італійським морем, сонцем, небом і землею.
Про це повідомляє MMR із посиланням на пресслужбу автовиробника.
Як повідомив виконавчий директор Fiat та директор з маркетингу Stellantis Олів'є Франсуа, це рішення «спрямоване на подальше зміцнення лідерства Fiat як бренду радості, фарб та оптимізму».
«Італія — країна фарб, а ми хочемо надихати людей жити з оптимізмом і позитивом», — підкреслив топ-менеджер.
Першим, хто «приміряє» нову філософію бренду, стане електромобіль Fiat 600e, прем'єра якого відбудеться вже 4 липня. Крос-хетчбек довжиною 4,1 метра буде побудований на платформі CMP, але ні його «техніку», ні комплектації у Fiat не розкривають.
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За матеріалами:
MMR
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