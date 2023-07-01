Відомий атвовиробник відмовиться від машин сірого кольору — Finance.ua

Відомий атвовиробник відмовиться від машин сірого кольору 01.07.2023, 02:01 — Фондовий ринок

Відомий атвовиробник відмовиться від машин сірого кольору

Компанія Fiat, що входить до концерну Stellantis, перестане випускати автомобілі сірого кольору. Популярний відтінок зникне з фірмової палітри з червня 2023 року, а нові кольори бренду будуть натхненні італійським морем, сонцем, небом і землею.

Про це повідомляє MMR із посиланням на пресслужбу автовиробника.

Як повідомив виконавчий директор Fiat та директор з маркетингу Stellantis Олів'є Франсуа, це рішення «спрямоване на подальше зміцнення лідерства Fiat як бренду радості, фарб та оптимізму».

«Італія — країна фарб, а ми хочемо надихати людей жити з оптимізмом і позитивом», — підкреслив топ-менеджер.

Першим, хто «приміряє» нову філософію бренду, стане електромобіль Fiat 600e, прем'єра якого відбудеться вже 4 липня. Крос-хетчбек довжиною 4,1 метра буде побудований на платформі CMP, але ні його «техніку», ні комплектації у Fiat не розкривають.

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