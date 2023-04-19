Відновлення України. Шмигаль назвав проекти, які профінансує Світовий банк — Finance.ua

Відновлення України. Шмигаль назвав проекти, які профінансує Світовий банк Сьогодні 21:01 — Казна та Політика

Відновлення України. Шмигаль назвав проекти, які профінансує Світовий банк

Світовий банк стане одним із ключових партнерів у відновленні України. Він профінансує щонайменше три проекти для відбудови нашої країни.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він повідомив, що Україна домовилась зі Світовим банком активізувати спільні тематичні програми для відбудови нашої країни, що будуть запущені вже зараз.

Зокрема це будуть проекти:

у сфері енергетики — це проєкт Re-Power на 500 мільйонів доларів;

у сфері транспортної інфраструктури — RELINC на 585 мільйонів доларів;

у сфері охорони здоров’я — Heal Ukraine на 368 мільйонів доларів.

«Крім того, у межах Спеціальної програми для реагування на виклики та для відновлення України залучимо додатково 6 млрд доларів від МБРР», — повідомив прем’єр.

За його словами, ці кошти підуть на відновлення об’єктів критичної, соціальної та транспортної інфраструктури.

«Тепер очікуємо затвердження програми та її старт уже цього року», — додав він.

Нагадаємо, цьогоріч в Україні планується нагальне відновлення, яке оцінюється у 14,1 млрд доларів США. Як повідомляв міністр фінансів Сергій Марченко, пріоритетними напрямами є відновлення енергетичної інфраструктури, гуманітарне розмінування, відновлення пошкодженого житла, критичної та соціальної інфраструктури, а також підтримка приватного сектору

Довідка Finance.ua:

Україна розраховує отримати до кінця року понад 40 мільярдів доларів фінансової допомоги;

Україна має величезні потреби у відновленні та реконструкції: за оцінками Світового банку (СБ), у 2023 році дефіцит фінансування таких критично важливих видатків становить $11 млрд;



основними принципами повоєнного відновлення, на думку українців, мають бути боротьба з корупцією (43,1%), відбудувати краще, ніж було (41,6%), та врахування думки громад (41,1%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.