Відновлення України. Шмигаль назвав проекти, які профінансує Світовий банк — Finance.ua
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Відновлення України. Шмигаль назвав проекти, які профінансує Світовий банк

Казна та Політика
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Відновлення України. Шмигаль назвав проекти, які профінансує Світовий банк
Відновлення України. Шмигаль назвав проекти, які профінансує Світовий банк
Світовий банк стане одним із ключових партнерів у відновленні України. Він профінансує щонайменше три проекти для відбудови нашої країни.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він повідомив, що Україна домовилась зі Світовим банком активізувати спільні тематичні програми для відбудови нашої країни, що будуть запущені вже зараз.
Зокрема це будуть проекти:
  • у сфері енергетики — це проєкт Re-Power на 500 мільйонів доларів;
  • у сфері транспортної інфраструктури — RELINC на 585 мільйонів доларів;
  • у сфері охорони здоров’я — Heal Ukraine на 368 мільйонів доларів.
«Крім того, у межах Спеціальної програми для реагування на виклики та для відновлення України залучимо додатково 6 млрд доларів від МБРР», — повідомив прем’єр.
За його словами, ці кошти підуть на відновлення об’єктів критичної, соціальної та транспортної інфраструктури.
«Тепер очікуємо затвердження програми та її старт уже цього року», — додав він.
Нагадаємо, цьогоріч в Україні планується нагальне відновлення, яке оцінюється у 14,1 млрд доларів США. Як повідомляв міністр фінансів Сергій Марченко, пріоритетними напрямами є відновлення енергетичної інфраструктури, гуманітарне розмінування, відновлення пошкодженого житла, критичної та соціальної інфраструктури, а також підтримка приватного сектору

Довідка Finance.ua:

  • Україна розраховує отримати до кінця року понад 40 мільярдів доларів фінансової допомоги;
  • Україна має величезні потреби у відновленні та реконструкції: за оцінками Світового банку (СБ), у 2023 році дефіцит фінансування таких критично важливих видатків становить $11 млрд;
  • основними принципами повоєнного відновлення, на думку українців, мають бути боротьба з корупцією (43,1%), відбудувати краще, ніж було (41,6%), та врахування думки громад (41,1%).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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