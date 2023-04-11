Голова Світового банку оцінив дефіцит на відновлення України — Finance.ua
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Голова Світового банку оцінив дефіцит на відновлення України

Казна та Політика
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Голова Світового банку оцінив дефіцит на відновлення України
Голова Світового банку оцінив дефіцит на відновлення України
Україна має величезні потреби у відновленні та реконструкції: за оцінками Світового банку (СБ), у 2023 році дефіцит фінансування таких критично важливих видатків становить $11 млрд.
Про це повідомив голова банку Девід Малпасс, відкриваючи в понеділок традиційні «весняні зустрічі» СБ і МВФ.
Він анонсував під своїм головуванням проведення 12 квітня третього круглого столу міністрів на підтримку України, зокрема щодо пошуку необхідних коштів для швидкого відновлення.
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«Безглузда війна в Україні може закінчитися тільки рішенням зупинити війну країни, яка вторглася в Україну», — заявила, у свою чергу, на відкритті зборів директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.
Вона наголосила на важливості обговорення проблеми війни в Україні, оскільки вона відвернула увагу всього світу від багатьох інших нагальних проблем.
«Ця війна не тільки вбиває людей, а й призводить до зростання цін на продовольство... Це створює ще більшу геополітичну напруженість, знижуючи здатність світу працювати як єдине ціле. Тож я хочу визнати, що є проблема, яку ці зустрічі не можуть розв’язати, але якщо це вирішиться, це надзвичайно допомогло б із порядком денним, який ми обговорюємо», — зазначила Георгієва.
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Малпасс констатував, що жахливий розвиток подій в Україні триває все довше і довше, ніж люди сподівалися. За його словами, Світовий банк брав участь у наданні допомоги у спрямуванні міжнародних ресурсів цивільному сектору України, а нині також дивиться на відновлення української економіки.
Як повідомлялося, у засіданні круглого столу 12 квітня також візьме участь прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Очікується виступ президента Володимира Зеленського, а також міністра фінансів США Джанет Єллен.
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Перше засідання такого круглого столу відбулося на весняних зборах МВФ і СБ 21 квітня 2022 року, а друге — на осінніх зборах 12 жовтня.
На першому голова МВФ наголосила на щомісячній потребі України у 2022 році в $5 млрд фінансування дефіциту держбюджету в умовах розв’язаної рпосією війни. На другому Зеленський запропонував світовій фінансовій спільноті зробити три термінові кроки на підтримку України: створити «фінансовий Рамштайн», забезпечити відновлення економіки і допомогу українцям, а також створити механізм підтримки інвестицій, страхування їх від воєнних ризиків.
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Оновлений держбюджет України на 2023 рік передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі близько $42 млрд, або близько $3,5 млрд за місяць. Міністр фінансів Сергій Марченко днями зазначив, що досягнення домовленості з МВФ про чотирирічну програму EFF на $15,6 млрд дає змогу говорити про вирішення проблеми фінансування дефіциту держбюджету-2023, і тепер пріоритетом буде пошук коштів на відновлення. За його словами, це одне з його головних завдань на майбутніх весняних зборах МВФ і СБ.
Міністр уточнив, що з необхідних у 2023 році на цілі швидкого відновлення $14 млрд, верифікованих Світовим банком спільно з урядом України, Єврокомісією та ООН, у держбюджеті передбачено приблизно $3,3 млрд, тоді як решту коштів планують залучити за допомогою міжнародних партнерів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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