Відкрийте для себе 5 найкращих криптовалют з низькою капіталізацією, на які варто звернути увагу цієї зими з потенціалом прибутку в $500,000 — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Відкрийте для себе 5 найкращих криптовалют з низькою капіталізацією, на які варто звернути увагу цієї зими з потенціалом прибутку в $500,000 Сьогодні 14:48 — Криптовалюта

Відкрийте для себе 5 найкращих криптовалют з низькою капіталізацією, на які варто звернути увагу цієї зими з потенціалом прибутку в $500,000

З наближенням зими деякі маловідомі криптовалюти готуються до різкого зростання, пропонуючи шанс на виключні прибутки. У цій статті представлені п’ять монет з низькою капіталізацією, які можуть перетворити невеликі інвестиції на великі суми. Дізнайтеся, які цифрові активи мають потенціал значної вигоди, що може досягти $500,000, для тих, хто розпізнає можливість і швидко діє.

XYZVerse: найкращий новий мем-проект, який ви не можете дозволити собі ігнорувати!

XYZ — це ваш ексклюзивний VIP-пропуск у спортивну мем-революцію. Уявіть це як MVP в екосистемі XYZVerse, де «деджени» можуть заробити на зростаючому попиті на мем-монети.

Уявіть собі: Polymarket досягає $1 мільярда обсягу торгів під час президентських виборів у США — а тепер додайте ажіотаж мем-монет і азарт спортивних ставок. З мільйонами спортивних фанатів, готових вийти на поле та заробляти, екосистема XYZVerse продовжить розширюватися — і ваші нагороди будуть рости!

Ось момент для яскравих заголовків: XYZVerse офіційно визнано найкращим новим мем-проектом — титул, що підкреслює його вибуховий потенціал у світі мем-монет.

Мем-монети — це беззаперечні чемпіони криптомиру, і XYZ готовий перемогти конкуренцію. З потенціалом тисячократних прибутків, які перевищать фінішну лінію, план пресейла передбачає зростання на 7 900% до моменту TGE. Забудьте про 5 000% росту BOME чи 1 000%-е ралі WIF — XYZ тут, щоб побити всі рекорди!

З предстоящими лістингами на великих CEX і DEX платформах, надійним захистом у вигляді перевірених смарт-контрактів і ретельно підібраною командою, XYZ вже попереду гри. Перевага первопрохідця — це ключова складова: зайдіть раніше, ніж натовп почне штурмувати ринок, і ви будете сидіти на набагато більших прибутках!

IOTA (IOTA)

IOTA змінює уявлення про цифрові обміни. Замість традиційного блокчейна вона використовує унікальну структуру під назвою Tangle — багатовимірну мережу, яка безпечно фіксує прямі передачі даних і вартості. Ця відкрита платформа запрошує людей, компанії та установи брати участь у Web3 з інструментами для створення смарт-контрактів, емісії токенів та іншого. З предстоящим оновленням IOTA 2.0 у 2024 році мережа прагне досягти повної децентралізації, покращуючи свою функціональність та безпеку.

На сьогоднішньому ринку IOTA вирізняється своїм інноваційним підходом. Поки багато криптовалют покладаються на старі методи блокчейна, Tangle IOTA пропонує масштабованість і ефективність. Її фокус на підтримці децентралізованих додатків і цифрових ідентифікацій ставить її в хороше становище на тлі зростаючого попиту на реальні кейси. У порівнянні з іншими монетами, прихильність IOTA до створення безпечної та відкритої інфраструктури може зробити її привабливим варіантом для тих, хто зацікавлений у майбутньому цифрової економіки.

Starknet (STRK)

Starknet змінює уявлення про транзакції в мережі Ethereum. Використовуючи технологію нульових знань, а саме «STARK», вона обробляє транзакції поза основною ланцюгом. Такий підхід робить транзакції швидшими та дешевшими. Розробники можуть використовувати Cairo — спеціальну мову програмування, щоб легко працювати на Starknet. У листопаді 2021 року Starknet запустив свій перший блок, а його рідний токен, STRK, вийде в лютому 2024 року. STRK буде використовуватись для комісій, стекингу та допомоги спільноті в ухваленні рішень щодо мережі.

З ростом попиту на більш швидкі та дешеві блокчейн-рішення, Starknet виділяється. Використання секвенсерів і доказників означає, що він може ефективно обробляти велику кількість транзакцій до їх додавання в основну мережу Ethereum. У порівнянні з іншими монетами, фокус STRK на масштабованості та низьких витратах є актуальним у нинішніх ринкових умовах. З сильною підтримкою та командою, орієнтованою на технології, що забезпечують конфіденційність, підхід Starknet пропонує щось нове. Для тих, хто стежить за ринковими тенденціями, STRK може бути привабливим варіантом завдяки своїй інноваційній технології та зростаючій потребі в масштабованих рішеннях у криптопросторі.

Jupiter (JUP)

Jupiter робить фурор у світі децентралізованих фінансів (DeFi), особливо на блокчейні Solana. Це найпопулярніша платформа для обміну токенами, яка об’єднує різні біржі для того, щоб зробити торги більш гладкими і ефективними. Почавши з того, щоб допомогти людям обмінювати токени, Jupiter значно розширив свої можливості. Тепер він пропонує торгівлю ф’ючерсами, як GMX, і готується запустити свою власну стейблкоїн. Цей стейблкоїн має на меті уникнути ризиків, пов’язаних з утриманням коштів у сторонніх руках або дотриманням суворих нормативних вимог.

31 січня 2024 року Jupiter планує нагородити своїх перших користувачів великим аірдропом у один мільярд токенів JUP. Майже 955 000 гаманців отримають ці токени на знак подяки за підтримку спільноти. Цей крок, разом з новими функціями і введенням токена JUP для управління, ставить Jupiter на шлях значного зростання в мережі Solana. По мірі продовження інновацій Jupiter виглядає привабливим на нинішньому ринку. Його фокус на ефективності та безпеці може виділити його серед інших монет і платформ, роблячи проект важливим для спостереження у розвитку DeFi-простору.

Quant (QNT)

Quant (QNT) привертає увагу, намагаючись з’єднати різні блокчейни по всьому світу. Запущений у червні 2018 року, він прагне подолати розрив між різними мережами без втрати швидкості чи сумісності. В його основі знаходиться Overledger Network — операційна система для блокчейнів. Ця система дозволяє розробникам створювати децентралізовані додатки, які працюють на кількох ланцюгах, що називаються MApps. Для створення цих MApps розробники повинні володіти токенами Quant.

Потенціал Quant полягає в вирішенні проблеми інтероперабельності. Поки багато криптовалют функціонують у межах своїх ланцюгів, Quant фокусується на їх об’єднанні. Цей підхід може прокласти шлях до більш зв’язаної цифрової економіки. У поточних ринкових умовах, коли зростає інтерес до децентралізованих додатків і міжмережевих рішень, Quant вирізняється. У порівнянні з іншими монетами, які працюють лише у своїх мережах, мета Quant — об’єднати блокчейни, робить його проектом, за яким варто стежити. Ринкові тенденції показують зсув до більшої зв’язності, і Quant готовий зіграти ключову роль у цьому майбутньому.

Висновок

Хоча IOTA, STRK, JUP і QNT обіцяють бути перспективними, XYZVerse (XYZ) унікально поєднує меми та спорт, прагнучи до зростання на 20 000% і успіху, заснованого на спільноті.

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