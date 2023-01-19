Відключення світла 19 січня: ситуація в енергосистемі — Finance.ua
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Відключення світла 19 січня: ситуація в енергосистемі

Енергетика
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Споживання електроенергії прогнозується дещо меншим через теплу погоду, але дефіцит зберігається.
«Споживання електроенергії: прогнозується дещо меншим, ніж у середу, через теплу погоду. Але дефіцит потужності в енергосистемі зберігається суттєвий, особливо у вечірній пік, коли генерація може покрити тільки три чверті споживання», — повідомила НЕК «Укренерго» у Telegram.
В компанії нагадують, що причина дефіциту — це російські ракетні та дронові атаки, які пошкодили електростанції (генеруючі потужності) та високовольтну мережу. Остання атака росіян 14 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком енергоблокам теплових електростанцій.
«До всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Нагадуємо, кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення», — додали в «Укренерго».
Також, вчора, 18 січня, «Укренерго» завершило ремонт автотрансформатора на одній з підстанцій у Дніпровському регіоні. Також відновили пошкоджену лінію електропередачі, яка з’єднує Запорізьку атомну електростанцію з енергосистемою України, забезпечує її живлення, запобігаючи аварії.
За матеріалами:
УНІАН
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