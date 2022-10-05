Від початку війни Україна отримала близько 20 тисяч терміналів Starlink — Finance.ua
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Від початку війни Україна отримала близько 20 тисяч терміналів Starlink

Казна та Політика
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Від початку війни Україна отримала близько 20 тисяч терміналів Starlink
Від початку війни Україна отримала близько 20 тисяч терміналів Starlink
Від початку повномасштабної війни Україна отримала близько 20 тисяч пристроїв Starlink. З них 5 тисяч — за сприяння Американської агенції з міжнародного розвитку (USAID), ще 5 тисяч — за сприяння уряду Польщі.
Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.
Зазначається, що ще 5 тисяч пристроїв отримано завдяки ініціативі міністрів цифрової трансформації країн ЄС, решта — від приватних компаній.
На сьогодні Starlink — це та критична інфраструктура, що впливає на життя тисяч людей. Термінали допомагають зберігати зв’язок енергетичним компаніям, пожежним частинам, рятувальникам, лікарням.
У міністерстві додали, що, крім супутникового звʼязку, Ілон Маск допомагає Україні системами Tesla Powerwall. Це потужні акумулятори, що дозволяють зберігати зв’язок у найгарячіших точках, попри знеструмлення. Наразі засновник компанії Tesla безоплатно передав Україні близько 50 таких систем.

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За матеріалами:
Укрінформ
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