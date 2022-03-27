Від 5 до 8 років: в Україні вводять кримінальну відповідальність за фото, відеозйомку деяких об'єктів — Finance.ua

Вже місяць триває активна фаза збройної агресії російської федерації проти України, яка призвела до численних людських жертв як серед військовослужбовців та правоохоронців, так і серед цивільного населення.
Ряд громадян України, іноді необдумано та небезпечно здійснюють допомогу ворогу шляхом розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, а також інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших військових формувань України.
Тепер в Україні вводять кримінальну відповідальність за фото, відеозйомку деяких приміщень віськовослужбовців, зброї та техніки.