Від 5 до 8 років: в Україні вводять кримінальну відповідальність за фото, відеозйомку деяких об'єктів — Finance.ua
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Від 5 до 8 років: в Україні вводять кримінальну відповідальність за фото, відеозйомку деяких об'єктів

Вчора 09:45Особисті фінанси
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Від 5 до 8 років: в Україні вводять кримінальну відповідальність за фото, відеозйомку деяких об'єктів
Вже місяць триває активна фаза збройної агресії російської федерації проти України, яка призвела до численних людських жертв як серед військовослужбовців та правоохоронців, так і серед цивільного населення.
Ряд громадян України, іноді необдумано та небезпечно здійснюють допомогу ворогу шляхом розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, а також інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших військових формувань України.
Тепер в Україні вводять кримінальну відповідальність за фото, відеозйомку деяких приміщень віськовослужбовців, зброї та техніки.
Такий проект № 7189 Верховна Рада підтримала 24 березня.
Що категорично не можна публікувати в соцмережах:
  • ракети, які кудись летять, або потрапили;
  • назви вулиць, зупинки транспорту, заводи;
  • переміщення військових, військові об’єкти;
  • роботу протиповітряної оброни;
  • адреси та вірутальні прив’язки або координати боїв;
  • номери автомобілів і бронетехніки;
  • потерпілих, або загиблих (окрім офіційних даних)/
За такі порушення буде кримінальна відповідальність навіть якщо вона не навмисна.
Покарання за поширення інформації про переміщення, рух або розміщення ЗСУ, або віськових формувань при можливості їх ідентифікувати на місцевості позбавлення волі на срок від 5 до 8 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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