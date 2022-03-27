Від 5 до 8 років: в Україні вводять кримінальну відповідальність за фото, відеозйомку деяких об'єктів — Finance.ua

Від 5 до 8 років: в Україні вводять кримінальну відповідальність за фото, відеозйомку деяких об'єктів

Вчора 09:45 — Особисті фінанси

Вже місяць триває активна фаза збройної агресії російської федерації проти України, яка призвела до численних людських жертв як серед військовослужбовців та правоохоронців, так і серед цивільного населення.

Ряд громадян України, іноді необдумано та небезпечно здійснюють допомогу ворогу шляхом розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, а також інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших військових формувань України.

Тепер в Україні вводять кримінальну відповідальність за фото, відеозйомку деяких приміщень віськовослужбовців, зброї та техніки.

Такий проект № 7189 Верховна Рада підтримала 24 березня.

Що категорично не можна публікувати в соцмережах:

ракети, які кудись летять, або потрапили;

назви вулиць, зупинки транспорту, заводи;

переміщення військових, військові об’єкти;

роботу протиповітряної оброни;

адреси та вірутальні прив’язки або координати боїв;

номери автомобілів і бронетехніки;

потерпілих, або загиблих (окрім офіційних даних)/

За такі порушення буде кримінальна відповідальність навіть якщо вона не навмисна.

Покарання за поширення інформації про переміщення, рух або розміщення ЗСУ, або віськових формувань при можливості їх ідентифікувати на місцевості — позбавлення волі на срок від 5 до 8 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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