Верховний Суд залишив чинними рішення Національного банку про застосування заходів впливу до АТ «Сбербанк» — Finance.ua

Верховний Суд залишив чинними рішення Національного банку про застосування заходів впливу до АТ «Сбербанк» Сьогодні 15:34 — Фондовий ринок

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 5 липня 2023 року залишив чинними рішення Національного банку України про застосування заходів впливу до АТ «Сбербанкˮ (з IV кварталу 2021 року — АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНКˮ) за порушення у сфері фінмоніторингу.

Зокрема, суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, які скасували рішення Національного банку про застосування до банку заходів впливу у вигляді накладення штрафу та письмового застереження.

Про це пише НБУ.

Судове рішення набрало законної сили та оскарженню не підлягає.

Нагадуємо, що у грудні 2018 року Національний банк застосував до зазначеного банку заходи впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 94 737 499,80 гривень та письмового застереження.

Ці заходи впливу було застосовано за встановлення факту повторного здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, а також незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; неналежне виявлення та вивчення публічних діячів; недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу; порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Банк оскаржив застосовані заходи впливу у суді. Окружний адміністративний суд міста Києва у вересні 2019 року скасував рішення Національного банку про застосування до банку заходів впливу, а у грудні 2019 року суд апеляційної інстанції залишив без задоволення скаргу Національного банку.

Не погодившись із рішеннями судів попередніх інстанцій, Національний банк звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, який підтримав правову позицію регулятора.

Вищезазначений штраф сплачений АТ «СБЕРБАНКˮ в добровільному порядку в січні 2019 року.

Довідка Finance.ua:

Національний банк 25 лютого 2022 року ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНКˮ, який на 100% належить ПАТ «Сбєрбанк росіїˮ.

У 2017 році рішенням Ради національної безпеки та оборони на банк були накладені санкції для запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов’язаних з банком осіб, зокрема материнських структур.

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