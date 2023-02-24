Верховна Рада денонсувала всі морські угоди з росією щодо Азовського моря — Finance.ua

Верховна Рада денонсувала всі морські угоди з росією щодо Азовського моря Сьогодні 16:32 — Казна та Політика

Верховна Рада денонсувала всі угоди з росією щодо Азовського моря.

За законопроєкт № 0182 в цілому проголосували 303 депутата при мінімально необхідних 226, № 0183 — 305.

Першим документом український парламент денонсував Договір між Україною та рф про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, підписаний 24 грудня 2003 року у Керчі та ратифікований від 20 квітня 2004 року.

Скасовується угода про те, що Азовське море та Керченська протока «історично є внутрішніми водами» України і росії, а Азовське море розмежовується лінією державного кордону відповідно до угоди між сторонами.

Реалізація законопроєкту № 0182 дасть змогу захистити національні інтереси держави в Азово-Керченській акваторії, припинити дію документу, який незаконно обмежує міжнародне судноплавство в регіоні, привести договірно-правову базу України у відповідність до сучасного стану відносин з рф.

Другим документом денонсується Угода про створення Чорноморської Групи Військово- Морського Співробітництва, підписаної від імені України 2 квітня 2001 року у Стамбулі (Турція) та ратифікованої від 5 червня 2003 року.

Сторонами угоди вказані: Республіка Болгарія, Грузія, Румунія, російська федерація, Турецька Республіка та Україна.

Як зазначено у преамбулі Угоди, документ був вчинений, зокрема, з метою посилення добросусідських відносин та створення рамок співробітництва причорноморських держав.

Згідно угоди, Україна та рф є членами одного і того ж військово-морського з’єднання — Blackseafor, яке, серед іншого, проводитиме спільні військово-морські навчання

Реалізація законопроєкту № 0183 дасть змогу привести договірно- правову базу України у відповідність до сучасного стану відносин з російською федерацією та є заходом протидії потенційній загрозі національній безпеці України, пов’язаний із спільною участю з рф в одному і тому ж військово-морському з’єднанні Blackseafor.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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