Велика Британія узаконила конфіскацію криптоактивів — Finance.ua
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Велика Британія узаконила конфіскацію криптоактивів

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Велика Британія узаконила конфіскацію криптоактивів
Велика Британія узаконила конфіскацію криптоактивів
Влада Великої Британії нещодавно схвалила підзаконні акти, спрямовані на розширення їхніх можливостей щодо конфіскації криптовалютних активів, зокрема Bitcoin, залучених у злочинну діяльність на законних підставах.
З 26 квітня новий закон надасть правоохоронним органам Великої Британії повноваження заморожувати цифрові активи на термін до 90 днів без постанови суду, якщо є підозра в причетності до злочинної діяльності.
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Цей захід спрямований на припинення незаконного фінансування, запобігання переміщенню або приховуванню активів. Майбутнє правило засноване на Законі про економічні злочини та корпоративну прозорість 2023 року.
Це розширює можливості правоохоронних органів щодо конфіскації та знерухомлення конкретних криптоактивів, пов’язаних із кримінальними злочинами.

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