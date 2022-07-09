Вчені створили ШІ, який визначає зарплату за описом вакансії — Finance.ua

Вчені створили ШІ, який визначає зарплату за описом вакансії Вчора 23:12 — Технології&Авто

Вчені створили ШІ, який визначає зарплату за описом вакансії

Вчені зі Стенфордського інституту штучного інтелекту створили алгоритм, що дає змогу оцінити рівень заробітної плати за описом вакансії.

Про це пише VentureBeat

Для порівняння залежності тексту оголошення та заробітної плати дослідники зібрали понад мільйон записів про пошук співробітників. Потім вони використали модель обробки природної мови BERT та з її допомогою обробили 800 000 вакансій.

У процесі тестування системи на решті записів з’ясувалося, що алгоритм передбачає відповідність опису посади і зарплати з точністю 87%. Для порівняння, використання лише заголовків оголошень та географічних положень дало точні прогнози лише у 69% випадків.

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За допомогою алгоритму вчені також виявили залежність між наявністю певних сертифікатів та перспективами підвищення окладу. Володіння такою інформацією допоможе співробітникам обрати справді необхідні курси підвищення кваліфікації, вважають вони.

Чим це корисно

Провідна дослідниця Сара Бана зазначила, що не лише претенденти отримають вигоду від алгоритму. За її словами, роботодавці можуть використовувати цю інформацію, щоб ефективніше інвестувати в людський капітал та завчасно перенавчати певних співробітників.

Владі ці дані допоможуть просувати програми професійної освіти та розуміти економічну цінність навичок, додала Бана.

«Подібні інструменти допоможуть претендентам поліпшити свої перспективи працевлаштування, роботодавцям — робочу силу, а владі реагувати на негайні зміни в економіці», — сказала дослідниця.

У майбутньому Бана сподівається розробити веб-додаток, у якому працівники чи компанії зможуть дослідити додану вартість за рахунок підвищення кваліфікації чи переїзду до нової локації.

Вчена також спробує охарактеризувати внесок різних слів у прогноз заробітної плати.

«В ідеалі ми розфарбовуватимемо слова в повідомленнях від червоного до зеленого, де темно-червоні слова пов’язані з низькою зарплатою, а темно-зелені — з високою», — каже вона.

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