Важлива функція Apple Watch може зникнути назавжди — Finance.ua
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Важлива функція Apple Watch може зникнути назавжди

Фондовий ринок
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Місяць тому розробнику передових медичних технологій Masimo вдалося досягти заборони на продаж смарт-годинників Apple Watch в Сполучених Штатах.
Причина — порушення патентів, пов’язаних із важливою функцією вимірювання рівня кисню в крові.
Як повідомляє MacRumors, Apple прийшла до рішення відключити пульсоксиметр, який відповідає за вимірювання рівня кисню в крові, у своїх нових моделях годинників — Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2. Ця дія дозволить компанії уникнути обмежень на імпорт і продаж пристроїв зі спірним патентом в США.
Проте, несумісність з патентами Masimo стосується не лише нових моделей. Всі годинники Apple Watch, зокрема починаючи з Series 6, продовжують порушувати патенти розробника медичних технологій. У зв’язку з цим Apple може вирішити тимчасово відключити функцію виміру рівня кисню в крові в усіх годинниках по всьому світу під час майбутнього оновлення watchOS.
Зокрема, наразі Apple веде переговори та намагається змінити алгоритми вимірювання кисню в крові, з метою виправлення ситуації та уникнення додаткових порушень патентних прав Masimo. Цей етап може визначити подальший розвиток суперечки та вплинути на функціонал майбутніх версій популярних годинників.
За матеріалами:
ITsider.
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