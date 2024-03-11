Вартість Bitcoin перевищила 71 тисячу доларів — Finance.ua

Вартість Bitcoin перевищила 71 тисячу доларів Сьогодні 11:55 — Криптовалюта

Вартість Bitcoin перевищила 71 тисячу доларів

Найбільша криптовалюта сьогодні вранці встановила новий рекорд — понад 71 тисячу доларів за один Bitcoin.

Про це свідчать дані, які опублікував агрегатор даних про криптовалюти CoinGecko

Вартість Bitcoin вперше перевищила рівень $71 000, піднявшись до нового рекорду на початку цього тижня. Піднявшись в ціні на 2,3% лише за одну добу. На момент написання цього матеріалу Bitcoin торгувався дорожче 71 200 доларів.

Активи з першої десятки за капіталізацією рухаються в різних напрямках. Ethereum подорожчав менше, ніж Bitcoin, за останню добу, тоді як XRP (Ripple), ADA (Cardano) та DOGE (Dogecoin) навіть трохи впали.

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