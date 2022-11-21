В Європі представили новий електричний трактор — Finance.ua

В Європі представили новий електричний трактор Сьогодні 03:48 — Аграрний ринок

В рамках італійської виставки EIMA-2022 був представлений новий електричний трактор Keestrack B1e, пише Агроправда.

Кeestrack B1e дуже схожий на Rigitrac SKE 40 швейцарського виробника тракторів Rigitrac. Не дивно, адже виробники тісно співпрацюють. Техніка розроблена також у партнерстві з брендом Goldoni (що входить до групи).

Keestrack B1e має номінальну потужність 54 к.с. (40 кВт) та максимальну потужність 87 к.с. (64 кВт).

При цьому в машину інтеговано одразу п’ять електродвигунів:

електричний модуль для приводу потужністю 35 квт;

два двигуни потужністю 14 та 9,5 кВт для переднього та заднього ВОМ;

електромотор потужністю 15 кВт для керування всією гідравлікою, задньою наважкою та клапанами (є додатковий масляний бак на 17 літрів);

та електричне встановлення потужністю 4,5 кВт для опцій комфорту, включаючи кондиціонер та опалення.

За допомогою швидкої системи заряджання трактор можна зарядити до 85% всього за 1 годину.

Повідомляється, що Keestrack B1e надійде у серійне виробництво вже на початку 2023 року. Орієнтовна ціна — 200 тис. євро. Виробник вважає, що термін окупності становитиме менше 2 років, спираючись на цифри, що вартість витрат палива для дизельного варіанту становить 15 євро на годину, а для електричного — лише 1,5 євро на годину.

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