В ЄБРР повідомили при якій умові економіка України відновиться в 2023 році — Finance.ua

До неспровокованого вторгнення Росії в Україну 24 лютого ЄБРР прогнозував зростання на 3,5 відсотка для України і на три відсотки для росії.
Останні прогнози «припускають, що припинення вогню буде досягнуте протягом кількох місяців, незабаром після чого почнеться масштабна реконструкція України», — заявив ЄБРР 31 березня.
За таким сценарієм, ВВП України в наступному році має відновитися на 23 відсотки. Щодо росії, то серйозні економічні санкції, накладені на неї Заходом, означатимуть, що зростання буде нульовим, додали в ЄБРР.
«Очікується, що в найближчому майбутньому санкції проти росії залишаться, прирікаючи російську економіку на стагнацію в 2023 році з негативними побічними ефектами для низки сусідніх країн у Східній Європі, на Кавказі і в Центральній Азії», — йдеться в повідомленні ЄБРР.
Економіка близького союзника росії білорусі, яка також стикається з санкціями Заходу через свою роль у війні, за прогнозами, цього року скоротиться на 3 відсотки, а наступного року залишиться в стагнації.
Довідка
Finance.ua:
ЄБРР був заснований у 1991 році, щоб допомогти країнам колишнього радянського блоку перейти до вільної ринкової економіки. Відтоді він розширив свою сферу дії, включивши до неї країни Близького Сходу і Північної Африки.