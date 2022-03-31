В ЄБРР повідомили при якій умові економіка України відновиться в 2023 році — Finance.ua

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В ЄБРР повідомили при якій умові економіка України відновиться в 2023 році

Вчора 17:41Казна та Політика
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В ЄБРР повідомили при якій умові економіка України відновиться в 2023 році
Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує, що економіки росії і України скоротяться відповідно на 10 та 20 відсотків цього року через війну, розпочату москвою.
Але вказує при цьому, що Україна може відновитися в 2023 році, якщо найближчим часом буде досягнуте перемир’я.
ЄБРР, базований у Лондоні, є першою міжнародною фінансовою установою, яка оновила свої прогнози з моменту початку війни Росії в Україні минулого місяця.
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До неспровокованого вторгнення Росії в Україну 24 лютого ЄБРР прогнозував зростання на 3,5 відсотка для України і на три відсотки для росії.
Останні прогнози «припускають, що припинення вогню буде досягнуте протягом кількох місяців, незабаром після чого почнеться масштабна реконструкція України», — заявив ЄБРР 31 березня.
За таким сценарієм, ВВП України в наступному році має відновитися на 23 відсотки. Щодо росії, то серйозні економічні санкції, накладені на неї Заходом, означатимуть, що зростання буде нульовим, додали в ЄБРР.
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«Очікується, що в найближчому майбутньому санкції проти росії залишаться, прирікаючи російську економіку на стагнацію в 2023 році з негативними побічними ефектами для низки сусідніх країн у Східній Європі, на Кавказі і в Центральній Азії», — йдеться в повідомленні ЄБРР.
Економіка близького союзника росії білорусі, яка також стикається з санкціями Заходу через свою роль у війні, за прогнозами, цього року скоротиться на 3 відсотки, а наступного року залишиться в стагнації.

Довідка Finance.ua:

ЄБРР був заснований у 1991 році, щоб допомогти країнам колишнього радянського блоку перейти до вільної ринкової економіки. Відтоді він розширив свою сферу дії, включивши до неї країни Близького Сходу і Північної Африки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Радіо Свобода
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