ЄБРР очікує падіння ВВП рф у 2022 році на 10%, нульову динаміку економіки в 2023 році — Finance.ua

ЄБРР очікує падіння ВВП рф у 2022 році на 10%, нульову динаміку економіки в 2023 році

Вчора 11:14

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) очікує падіння ВВП РФ у 2022 році на рівні 10%, а у 2023 році прогнозує нульову динаміку.

Нова оцінка ЄБРР, опублікована в середу, кардинально відрізняється від попередніх прогнозів — у листопаді 2021 року банк прогнозував зростання російської економіки на 3% у 2022 році.

ЄБРР одним із перших оприлюднив прогноз для російської економіки з моменту початку війни РФ проти України і санкційного шоку, що відбувся, який зробив колишні оцінки неактуальними. На початку березня свій прогноз (-7%) опублікувало рейтингове агентство Moody’s, а ЦБ РФ навів знеособлений консенсус-прогноз аналітиків (-8%).

Падіння ВВП України, згідно з прогнозами ЄБРР, у 2022 році може становити 20% (у листопаді 2021 року прогнозувалося зростання української економіки у 2022 р. на 3,5%). При цьому ЄБРР очікує на значний відскок економіки України в 2023 році — зростання відразу на 23%.

ВВП білорусі, за прогнозом ЄБРР, у 2022 році знизиться на 3% (у листопаді 2021 року ЄБРР прогнозував зростання білоруської економіки у 2022 році на 0,2%), у 2023 році очікується нульова динаміка економіки.

«Нові прогнози засновані на низці припущень про події у найближчі місяці і, отже, мають високий рівень невизначеності», — зазначають у ЄБРР.

«Прогнози ЄБРР припускають, що за допомогою посередників припинення вогню відбудеться протягом декількох місяців, незабаром після цього почнуться великі відновлювальні роботи в Україні, які призведуть ВВП України до кінця 2023 року до рівня, близького, але все ще нижчого за довоєнний рівень. Очікується, що санкції щодо росії збережуться в найближчому майбутньому, прирікаючи російську економіку на стагнацію у 2023 році (після різкого падіння ВВП у 2022 році) з негативними наслідками для низки сусідніх країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії», — йдеться у повідомленні ЄБРР.

«Враховуючи таку велику невизначеність, банк має намір підготувати подальший прогноз у найближчі пару місяців, беручи до уваги подальші події», — повідомили у ЄБРР.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.