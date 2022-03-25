Що може врятувати ВВП України: у 21 столітті війни виграють технологіями, а не танками — Finance.ua

Що може врятувати ВВП України: у 21 столітті війни виграють технологіями, а не танками

Вчора 21:00 — Казна та Політика

Під час війни ІТ-індустрія залишається однією з небагатьох галузей, здатних підтримувати економіку України валютними надходженнями. За «позитивного сценарію» експерти МВФ у 2022 році прогнозують падіння ВВП України на 10% до попереднього року і зменшення виробництва на 25-30% через зупинку ключових галузей промисловості.

Про це пише GlobalLogic

За позитивного сценарію українське ІТ здатне майже повністю відновити свою роботу та принести понад 20 млрд гривень податків до бюджету України за 2022 рік.

За результатами 2021 року ІТ-індустрія посідає друге місце в структурі українського експорту послуг з часткою у 37%.

За минулий рік галузь принесла понад $6,8 млрд експортних надходжень в економіку України. Враховуючи ризики для ключових галузей українського експорту через війну (аграрний сектор та металургія), цього року роль ІТ в економіці та відновленні держави буде ще більшою.

Підтримка міжнародних клієнтів. Наразі українські ІТ-компанії говорять про значну підтримку міжнародних клієнтів та відновлення продуктивності на рівні 80-90% від довоєнного — це дозволяє сподіватися збереження показників минулого року попри повномасштабну війну на території України. Головна причина стійкості галузі — мобільність ІТ-спеціалістів, незалежність від виробничих потужностей, які в інших галузях тимчасово недоступні або суттєво постраждали внаслідок воєнних дій.

Чи буде передувати йому подальше вибухове зростання — залежить від багатьох чинників (тривалість війни, її вплив на людський капітал, інфраструктуру, довіру міжнародних клієнтів тощо).

Робота ІТ-індустрії — це стабільний приплив валюти у вигляді експортних надходжень, сотні тисяч високооплачуваних робочих місць, які продовжують працювати та створювати внутрішній попит на товари і послуги (а отже, і підтримувати інші галузі економіки), сплачені персональні та корпоративні податки (в тому числі авансом) тощо.

Окрім того, стабільна робота IT — запорука подальшої фінансової підтримки Захисників України та волонтерів, які їм допомагають.

За словами Владислава Рашкована, заступника виконавчого директора МВФ, аби підтримати країну й населення в умовах війни ІТ-компанії можуть щонайменше продовжувати працювати, платити зарплату, співпрацювати з державою в боротьбі з ворогом і розвивати напрям кібербезпеки.

Про технології. "ІТ-галузь значно допомагала Україні до війни, грає важливу роль під час і відіграватиме ще більшу — після. В 21-му столітті війни треба вигравати розумом і технологіями, а не ракетами та танками. Країні потрібні системи прийняття військових рішень, управління дронами, координації військ, аналітики дезінформації та спеціальні пошукові системи. В цьому може допомогти ІТ-галузь.

«Після війни ми не лише навчатимемо дітей кодінгу та алгоритмічному мисленню в початковій школі, а й розвиватимемо бізнес-освіту для створення ІТ-продуктів в Україні. Нам будуть потрібні смарт-рішення — держава, міста, дороги та оселі. Це призведе до великого зростання ІТ-спеціалістів на ринку України», — зазначають в компанії.

Як працюють. ІТ-компанії ще за пандемії призвичаїлися до віртуальних робочих місць і онлайн-процесів, тож навіть у таких нестабільних умовах здатні бути ефективними.

"Ключовий внесок ІТ-компаній в перемогу України лежить у економічній площині і з кожним роком збільшується. Так, за минулий рік ІТ-компанії перерахували на майже 40% більше податків і наростили експорт. Зараз, коли економіка котиться у прірву, ІТ здатне полегшити це падіння, підтримати Україну у найважчі часи нашої історії та прискорити відновлення після перемоги, — прокоментував Андрій Яворський, старший віце-президент GlobalLogic.

Прогнози. Зараз українське ІТ нарощує м’язи та має ще кращі перспективи. Війна сколихнула всю світову економіку та призвела до ізоляції ринку рф. Як наслідок, найближчим часом спостерігатиметься сплеск попиту на інженерів і ІТ-ринок закипить. Наші сильні українські спеціалісти матимуть перевагу, що підсилить роль України на міжнародній арені.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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