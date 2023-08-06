В яких містах Польщі найвищі зарплати — Finance.ua

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В яких містах Польщі найвищі зарплати

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В яких містах Польщі найвищі зарплати
В яких містах Польщі найвищі зарплати
Центральне статистичне управління опублікувало нові дані, що стосуються середніх заробітних плат (брутто) в Польщі, а також середні зарплати в окремих містах.
Варшава в цьому рейтингу не лідирує. Середня зарплата (брутто) в Польщі в травні 2023 року становила 7181,67 злотих. Порівняно з минулим роком вона зросла на 12,2%.
За даними Центрального статистичного управління, перше місце в рейтингу посідає Краків. У травні середня зарплата в цьому місті становила 8987,17 злотих брутто. За рік вона збільшилася на 15,2%.
Друге місце посів Гданськ із зарплатою 8943,29 злотих брутто. Зростання порівняно з минулим роком тут становило понад 14%.
Варшава посідає в цьому списку третє місце. У столиці Польщі в травні середня зарплата становила 8717,42 злотих брутто, що порівняно з попереднім місяцем менше майже на 5%. У річному обчисленні середня зарплата збільшилася на 11,4%.
Зарплати в інших містах:
  • Познань — 8659,07 злотих брутто,
  • Катовіце — 8267,17 злотих брутто,
  • Вроцлав — 7813,97 злотих брутто,
  • Щецин — 7327,37 злотих брутто,
  • Ополе — 6892,19 злотих брутто,
  • Жешув — 6774,47 злотих брутто,
  • Зелена Гура — 6769,29 злотих брутто.
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За матеріалами:
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