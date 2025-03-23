В «Укрзалізниці» стався технічний збій: не працюють онлайн-сервіси — Finance.ua

В «Укрзалізниці» стався технічний збій: не працюють онлайн-сервіси Сьогодні 10:12 — Фондовий ринок

В «Укрзалізниці» стався технічний збій: не працюють онлайн-сервіси

В «Укрзалізниці» стався технічний збій в IT-системі, внаслідок чого не працюють онлайн-сервіси. Зокрема тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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В «Укрзалізниці» також додали, що посилюють додатковими працівникам ранкові зміни залізничних кас на вокзалах.

А для зв’язку в «УЗ» закликали використовувати сторінки «Укрзалізниці» у соціальних мережах.

Також повідомляється, що начальникам поїздів надано можливість оформлювати проїзд в найбільш термінових випадках.

В УЗ додають, якщо заздалегідь придбаний квиток не підвантажується у застосунку, перевірте пошту — там є PDF-дублікат.

Також на час збою у роботі онлайн-сервісів тимчасово відкрито продаж квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 та 24 березня.

«Ці квитки будуть доступні в усіх міжнародних касах вокзалів з 10:00 до моменту відновлення систем», — заявили в «УЗ».

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