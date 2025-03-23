В «Укрзалізниці» стався технічний збій: не працюють онлайн-сервіси — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В «Укрзалізниці» стався технічний збій: не працюють онлайн-сервіси

Фондовий ринок
22
В «Укрзалізниці» стався технічний збій: не працюють онлайн-сервіси
В «Укрзалізниці» стався технічний збій: не працюють онлайн-сервіси
В «Укрзалізниці» стався технічний збій в IT-системі, внаслідок чого не працюють онлайн-сервіси. Зокрема тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Читайте також
В «Укрзалізниці» також додали, що посилюють додатковими працівникам ранкові зміни залізничних кас на вокзалах.
А для зв’язку в «УЗ» закликали використовувати сторінки «Укрзалізниці» у соціальних мережах.
Також повідомляється, що начальникам поїздів надано можливість оформлювати проїзд в найбільш термінових випадках.
В УЗ додають, якщо заздалегідь придбаний квиток не підвантажується у застосунку, перевірте пошту — там є PDF-дублікат.
Читайте також
Також на час збою у роботі онлайн-сервісів тимчасово відкрито продаж квитків у касах вокзалів на всі міжнародні рейси, що відправляються 23 та 24 березня.
«Ці квитки будуть доступні в усіх міжнародних касах вокзалів з 10:00 до моменту відновлення систем», — заявили в «УЗ».
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems