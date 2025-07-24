В «Укрзалізниці» пояснили, чому складно купити квитки: де їх шукати (інфографіка) — Finance.ua
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В «Укрзалізниці» пояснили, чому складно купити квитки: де їх шукати (інфографіка)

Особисті фінанси
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В «Укрзалізниці» пояснили, чому складно купити квитки: де їх шукати (інфографіка)
В «Укрзалізниці» пояснили, чому складно купити квитки: де їх шукати (інфографіка)
Українцям стало важко знайти квитки на потяг у різних напрямах, особливо це відчувається влітку. В «Укрзалізниці» пояснили, чому так, і показали статистику в інфографіках.
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Наприклад, в Карпати збільшився попит на 406% в Буковель і 460% в Яремче:
В «Укрзалізниці» пояснили, чому складно купити квитки: де їх шукати (інфографіка)
В «Укрзалізниці» пояснили, чому складно купити квитки: де їх шукати (інфографіка)

Перекупи

В компанії повідомили, що вже понад 2800 акаунтів заблоковано за порушення правил. Також вони ввели адаптацію через Дію для міжнародних рейсів і планують введення таке для найпопулярніших потягів.
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Що роблять
В компанії розказали, що вони додають нові потяги на популярні рейси та навіть вночі курсують Інтерсіті.
В «Укрзалізниці» пояснили, чому складно купити квитки: де їх шукати (інфографіка)

Як нині купити квитки

В «Укрзалізниці» пояснили, чому складно купити квитки: де їх шукати (інфографіка)
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Укрзалізниця починає закупівлю вагонів нового покоління, більш ефективних протягом життєвого циклу. Нові вагони будуть здатні прослужити на 20 років довше, мають подовжені міжремонтні інтервали та потребуватимуть меншої кількості обслуговуючого та сервісного персоналу для роботи.
Поруч із ефективністю, вони нададуть новий рівень комфорту: кондиціювання навіть на зупинках та при малій швидкості, більше простору пасажирам, покращена плавність ходу та багато інших новинок.
Також Укрзалізниця розширила перелік поїздів із жіночими купе. У такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе.
«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси «Інтерсіті+». Є запит на напрямки Київ — Львів та Львів — Київ. Тож знайшли можливість додати на найближчий час по рейсу Інтерсіті+ в обох напрямках з 17 липня.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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