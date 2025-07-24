В «Укрзалізниці» пояснили, чому складно купити квитки: де їх шукати (інфографіка) — Finance.ua

В «Укрзалізниці» пояснили, чому складно купити квитки: де їх шукати (інфографіка) Сьогодні 10:23 — Особисті фінанси

В «Укрзалізниці» пояснили, чому складно купити квитки: де їх шукати (інфографіка)

Українцям стало важко знайти квитки на потяг у різних напрямах, особливо це відчувається влітку. В «Укрзалізниці» пояснили , чому так, і показали статистику в інфографіках.

Читайте також «Укрзалізниця» призначила новий поїзд до Карпат

Наприклад, в Карпати збільшився попит на 406% в Буковель і 460% в Яремче:

Перекупи

В компанії повідомили, що вже понад 2800 акаунтів заблоковано за порушення правил. Також вони ввели адаптацію через Дію для міжнародних рейсів і планують введення таке для найпопулярніших потягів.

Читайте також Як перевозити тварин в потязі: Укрзалізниця оновила правила

Що роблять

В компанії розказали, що вони додають нові потяги на популярні рейси та навіть вночі курсують Інтерсіті.

Як нині купити квитки

Укрзалізниця починає закупівлю вагонів нового покоління, більш ефективних протягом життєвого циклу. Нові вагони будуть здатні прослужити на 20 років довше, мають подовжені міжремонтні інтервали та потребуватимуть меншої кількості обслуговуючого та сервісного персоналу для роботи.

Поруч із ефективністю, вони нададуть новий рівень комфорту: кондиціювання навіть на зупинках та при малій швидкості, більше простору пасажирам, покращена плавність ходу та багато інших новинок.

Також Укрзалізниця розширила перелік поїздів із жіночими купе. У такі купе допускаються лише жінки або жінки з дітьми до 5 років включно. За вартістю вони не відрізняються від звичайних купе.

«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси «Інтерсіті+». Є запит на напрямки Київ — Львів та Львів — Київ. Тож знайшли можливість додати на найближчий час по рейсу Інтерсіті+ в обох напрямках з 17 липня.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.