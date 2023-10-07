В Україні збудували зерновоз на новому шасі IVECO T-Way (відео) — Finance.ua

В Україні збудували зерновоз на новому шасі IVECO T-Way (відео) Сьогодні 05:31 — Фондовий ринок

Вітчизняний авторинок зерновозної техніки продовжує розвиватися і, що особливо важливо, зокрема й за рахунок українських виробників надбудов. Нещодавно відоме підприємство «Транс-Авто-Д» (TAD) з Хмельниччини презентувало чергову новинку — самоскид-«сільгоспник» на тривісному шасі IVECO T-Way 430.

Встановлена платформа має корисний об'єм 28 кубометрів і здатна розвантажуватися на дві сторони: назад або на правий бік. Кузов виготовлено із високоміцної сталі S355 (стінки — товщиною 3 мм, а підлога — 5 мм) та додатково посилено ребрами жорсткості. У кормі є відкидна площадка для зручності роботи з механізмом натягу тенту.

Що ж до шасі IVECO T-Way 430 колісної формули 6×4, то воно поставлене партнером — компанією АМАКО . Нагадаємо, що модель T-Way була розроблена для важких умов і прийшла на зміну добре відомому Trakker. Машина оснащена модернізованим турбодизелем Cursor 13 (Євро 5), в даному випадку потужністю 430 к. с. На відміну від попередника, T-Way комплектується вже не 12-, а 16-ступеневою коробкою передач — механічною або автоматичною ZF TraXon. Новий зерновоз укомплектовано короткою, денною кабіною (AD), хоча можливий варіант зі спальником (AT), причому як з низьким, так і з середнім по висоті дахом.

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