В Україні запропонували частково скасувати "зарплатний" податок: кого торкнеться — Finance.ua
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В Україні запропонували частково скасувати "зарплатний" податок: кого торкнеться

Вчора 12:00Особисті фінанси
2026
В Україні запропонували частково скасувати "зарплатний" податок: кого торкнетьсяВ Україні запропонували частково скасувати "зарплатний" податок: кого торкнеться
В Україні можуть частково скасувати військовий збір (1,5%), який стягується із зарплат на додаток до податку на доходи фізосіб. Від військового збору збираються звільнити військовослужбовців, прикордонників та поліцейських.
Як повідомив голова парламентського комітету податкової та митної політики Данило Гетманцев («Слуга народу»), комітет рекомендував нардепам ухвалити відповідний законопроект. Йдеться про законопроект № 7432.
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Гетманцев наголосив, що військовий збір було запроваджено саме для забезпечення військовослужбовців, та сплата ними цього податку несправедлива.
Документ пропонує звільнити від сплати так званого зарплатного податку такі категорії:
  • військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби;
  • особи рядового, начальницького складу, працівники МВС, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;
  • інші утворені відповідно до законів України військові формування та інші особи, які беруть участь у забезпеченні національної безпеки та оборони та стримування збройної агресії російської федерації в умовах воєнного стану.

Довідка Finance.ua:

  • 9 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту дозволити чоловікам-військовим брати відпустку для догляду за дитиною;
  • уряд рекомендує державним службовцям врегульовувати індивідуально зі своїм керівництвом питання щодо продовження роботи дистанційно чи офлайн;
  • витрати держбюджету на утримання чиновників зменшились на 10-15%.
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За матеріалами: Обозреватель
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