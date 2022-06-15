Фонди зарплат держслужбовців зменшилися на 10-15% — Finance.ua

Фонди зарплат держслужбовців зменшилися на 10-15%

Фонди зарплат держслужбовців зменшилися на 10-15%

Витрати держбюджету на утримання чиновників зменшились на 10-15%.

Про це голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина повідомила у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

«Державна служба проходить випробування на міцність. Після двох секвестрів фонди заробітних плат держслужбовців зменшилися на 10-15%. Ми чекаємо на третій секвестр бюджету. Час оптимізації», — сказала Алюшина.

Голова НАДС уточнила, що, незважаючи на скорочення фондів, за захищеними статтями виплати йдуть, але іноді є затримки із зарплатою на центральному рівні на 5 днів.

«За даними звіту Ernst&Young, 13% бізнесу пішли з ринку, оскільки люди втратили все. Водночас державна служба, як свідчить практика, залишається відповідальним роботодавцем», — наголосила Алюшина.

Вона також розповіла, що кілька днів тому було підписано угоду між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо спрямування першого траншу кредиту у розмірі 476 млн євро на підтримку державного управління та зарплати державним службовцям та вчителям. Загалом у угоді передбачено 1,5 млрд євро.

«Цих коштів має вистачити до березня 2023 року», — зазначила Алюшина.

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