Фонди зарплат держслужбовців зменшилися на 10-15% — Finance.ua
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Фонди зарплат держслужбовців зменшилися на 10-15%

15.06.2022, 09:42Казна та Політика
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Фонди зарплат держслужбовців зменшилися на 10-15%Фонди зарплат держслужбовців зменшилися на 10-15%
Витрати держбюджету на утримання чиновників зменшились на 10-15%.
Про це голова Національного агентства України з питань державної служби Наталія Алюшина повідомила у інтерв’ю Інтерфакс-Україна.
«Державна служба проходить випробування на міцність. Після двох секвестрів фонди заробітних плат держслужбовців зменшилися на 10-15%. Ми чекаємо на третій секвестр бюджету. Час оптимізації», — сказала Алюшина.
Голова НАДС уточнила, що, незважаючи на скорочення фондів, за захищеними статтями виплати йдуть, але іноді є затримки із зарплатою на центральному рівні на 5 днів.
«За даними звіту Ernst&Young, 13% бізнесу пішли з ринку, оскільки люди втратили все. Водночас державна служба, як свідчить практика, залишається відповідальним роботодавцем», — наголосила Алюшина.
Вона також розповіла, що кілька днів тому було підписано угоду між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо спрямування першого траншу кредиту у розмірі 476 млн євро на підтримку державного управління та зарплати державним службовцям та вчителям. Загалом у угоді передбачено 1,5 млрд євро.
«Цих коштів має вистачити до березня 2023 року», — зазначила Алюшина.
За матеріалами: Фінансовий клуб
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