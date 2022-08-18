В Україні заарештували активи ще одного великого російського підприємства — Finance.ua

В Україні заарештували активи ще одного великого російського підприємства Вчора 09:33 — Фондовий ринок

В Україні заарештували активи одного з найбільших виробників напівфабрикатів. Компанією керував громадянин росії.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права та нерухомість підприємства — одного з найбільших виробників напівфабрикатів на території України», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підприємство, бенефіціарним власником якого є громадянин рф, здійснюючи свою діяльність на території України, протягом 2019-2021 років ухилилося від сплати податків на 150 млн гривень.

Загальна сума заарештованого становить понад 350 млн гривень. В даний час вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області правоохоронці заарештували активи російських компаній. Сума заарештованого становить понад 200 млн гривень.

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