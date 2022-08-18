В Україні заарештували активи ще одного великого російського підприємства — Finance.ua
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В Україні заарештували активи ще одного великого російського підприємства

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В Україні заарештували активи одного з найбільших виробників напівфабрикатів. Компанією керував громадянин росії.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
«За клопотанням прокурорів Офісу генерального прокурора накладено арешт на корпоративні права та нерухомість підприємства — одного з найбільших виробників напівфабрикатів на території України», — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, підприємство, бенефіціарним власником якого є громадянин рф, здійснюючи свою діяльність на території України, протягом 2019-2021 років ухилилося від сплати податків на 150 млн гривень.
Загальна сума заарештованого становить понад 350 млн гривень. В даний час вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області правоохоронці заарештували активи російських компаній. Сума заарештованого становить понад 200 млн гривень.
За матеріалами:
РБК-Україна
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