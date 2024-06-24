В Україні з 2022 року кількість аспірантів серед чоловіків 25+ збільшилася у 6,5 раза — Finance.ua

В Україні з 2022 року кількість аспірантів серед чоловіків 25+ збільшилася у 6,5 раза Сьогодні 18:30

В Україні з 2022 року кількість аспірантів серед чоловіків 25+ збільшилася у 6,5 раза

З 2022 року в українських університетах фіксують стрімке зростання кількості вступників в аспірантуру, особливо серед чоловіків віком від 25 років.

Такі дані « Українській правді. Життя » надав заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький.

Зазначається, що у 2019−2021 роках кількість аспірантів у середньому лише трохи перевищувала 7 тисяч осіб:

у 2019-му — майже 7,7 тис.;

у 2020-му — 7,1 тис.;

у 2021-му — 7,6 тис.

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При цьому частка чоловіків 25+, які вступили в аспірантуру, не перевищувала 33%. З 2019 по 2021 роки на аспірантуру вступили від 2 до 2,5 тисяч чоловіків старше 25 років. З 2022-го ж їхня кількість збільшилася у 6,5 раза.

У 2022 році частка чоловіків серед аспірантів становила 65% від загальної кількості, а вже у 2023 році — 72%. Водночас більшість чоловіків вступають на денну форму навчання за контрактом: у 2022-му — 7,4 тис. осіб, у 2023-му — 11,2 тис.

За даними МОН, за останні 5 років на аспірантуру загалом вступили 56,4 тис. осіб, зокрема майже 30 тис. чоловіків старше 25 років. 78% з них почали навчатися на аспірантурі у 2022−2023 роках (23,3 тис.) При цьому частка чоловіків, яким за 30 років, складає майже 60%.

Цьогоріч в Україні також зареєструвалася велика кількість осіб, які планують вступати на магістратуру та аспірантуру — 200 тис. Однак у МОН заявили, що збільшувати кількість місць в університетах не будуть.

Натомість, за словами Михайла Винницького, наразі влада працює над механізмом, за допомогою якого можна буде «відфільтрувати реальних науковців» від тих, хто, ймовірно, вступив на аспірантуру з іншою метою.

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