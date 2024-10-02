В Україні від системи «Шлях» відключили нових порушників — Finance.ua
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В Україні від системи «Шлях» відключили нових порушників

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В Україні від системи «Шлях» відключили шість перевізників за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.
Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.
Серед порушників — чотири ФОП:
  • ФОП Андрєєв Тарас Андрійович.
  • ФОП Денисенко Роман Олександрович.
  • ФОП Копча Іван Іванович.
  • ФОП Савсюк Федір Федорович.
Також від системи на три місяці відключили дві компанії — ТОВ «Евакуація Людей» (у 2024 року змінило назву на ТОВ «Шаттл Логістик») і ТОВ «Логістик смарт авто».
«Перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону», — йдеться в повідомленні.
За матеріалами:
Економічна Правда
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