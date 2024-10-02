В Україні від системи «Шлях» відключили нових порушників — Finance.ua

В Україні від системи «Шлях» відключили нових порушників Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

В Україні від системи «Шлях» відключили шість перевізників за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

Серед порушників — чотири ФОП:

ФОП Андрєєв Тарас Андрійович.

ФОП Денисенко Роман Олександрович.

ФОП Копча Іван Іванович.

ФОП Савсюк Федір Федорович.

Також від системи на три місяці відключили дві компанії — ТОВ «Евакуація Людей» (у 2024 року змінило назву на ТОВ «Шаттл Логістик») і ТОВ «Логістик смарт авто».

«Перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону», — йдеться в повідомленні.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.