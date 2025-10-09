0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні створять Кіберсили Збройних Сил України

37
В Україні створять Кіберсили Збройних Сил України
В Україні створять Кіберсили Збройних Сил України
Верховна Рада зробила крок до створення Кіберсил Збройних Сил України. Законопроєкт ухвалили у першому читанні, підтримавши його 255 голосами.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.
«Започатковуємо новий орган військового управління в складі ЗСУ, що відповідатиме за кібероборону держави», — коментують рішення у Міноборони.

Що передбачає створення Кіберсил ЗСУ

Кіберсили діятимуть під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача ЗСУ та під загальним керівництвом Верховного Головнокомандувача — президента України.
Основні завдання Кіберсил:
  • захист систем електронних комунікацій та систем управління технологічними процесами ЗСУ;
  • підготовка та ведення військових кібероперацій;
  • військова співпраця з НАТО та іншими партнерами для протидії спільним загрозам у кіберпросторі. ЇЇ
Кіберсили також зможуть залучати до свого складу цивільних осіб, які не набуватимуть статусу військовослужбовця і будуть виконувати завдання відповідно до укладеного контракту.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems