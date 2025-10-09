В Україні створять Кіберсили Збройних Сил України
Верховна Рада зробила крок до створення Кіберсил Збройних Сил України. Законопроєкт ухвалили у першому читанні, підтримавши його 255 голосами.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.
«Започатковуємо новий орган військового управління в складі ЗСУ, що відповідатиме за кібероборону держави», — коментують рішення у Міноборони.
Що передбачає створення Кіберсил ЗСУ
Кіберсили діятимуть під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача ЗСУ та під загальним керівництвом Верховного Головнокомандувача — президента України.
Основні завдання Кіберсил:
- захист систем електронних комунікацій та систем управління технологічними процесами ЗСУ;
- підготовка та ведення військових кібероперацій;
- військова співпраця з НАТО та іншими партнерами для протидії спільним загрозам у кіберпросторі. ЇЇ
Кіберсили також зможуть залучати до свого складу цивільних осіб, які не набуватимуть статусу військовослужбовця і будуть виконувати завдання відповідно до укладеного контракту.
