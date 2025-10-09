В Україні створять Кіберсили Збройних Сил України Сьогодні 12:10

В Україні створять Кіберсили Збройних Сил України

Верховна Рада зробила крок до створення Кіберсил Збройних Сил України. Законопроєкт ухвалили у першому читанні, підтримавши його 255 голосами.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони України.

«Започатковуємо новий орган військового управління в складі ЗСУ, що відповідатиме за кібероборону держави», — коментують рішення у Міноборони.

Що передбачає створення Кіберсил ЗСУ

Кіберсили діятимуть під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача ЗСУ та під загальним керівництвом Верховного Головнокомандувача — президента України.

Основні завдання Кіберсил:

захист систем електронних комунікацій та систем управління технологічними процесами ЗСУ;

підготовка та ведення військових кібероперацій;

військова співпраця з НАТО та іншими партнерами для протидії спільним загрозам у кіберпросторі. ЇЇ

Кіберсили також зможуть залучати до свого складу цивільних осіб, які не набуватимуть статусу військовослужбовця і будуть виконувати завдання відповідно до укладеного контракту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.