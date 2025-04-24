В Україні стартував продаж нового бренду комерційних авто на електротязі Gecko — Finance.ua

В Україні стартував продаж нового бренду комерційних авто на електротязі Gecko 24.04.2025, 00:40 — Фондовий ринок

В Україні стартував продаж нового бренду комерційних авто на електротязі Gecko

На українському ринку комерційного транспорту з’явився новий бренд електромобілів Gecko, який представляє собою сучасну альтернативу традиційним вантажівкам і фургонам з ДВЗ. Виробництво та офіційне представництво бренду в Україні здійснює компанія «Атлант Моторз Енерджі», що входить до групи «Атлант Моторз».

Моделі Gecko побудовані на платформі SKATEBOARD, що дозволяє створювати універсальні кузови під різні потреби бізнесу. На старті запропоновано дві ключові моделі: фургон Gecko EV48 та багатоцільовий Gecko MagicWay. Обидва електромобілі ідеально підходять для роботи в місті: компактні розміри, маневреність і великий корисний об’єм вантажного відсіку — ключові переваги новинок.

Gecko пропонує 5-річну гарантію або 200 000 км на акумулятор та 3 роки або 100 000 км на авто в цілому. У моделях використовуються акумулятори CATL, відомі своєю надійністю та довговічністю. Конструкція фургонів розроблена для інтенсивної експлуатації у вантажних перевезеннях, кур’єрських службах, мобільному сервісі тощо.

Gecko активно формує мережу дилерів в Україні, пропонуючи партнерам статус офіційного представника, маркетингову підтримку, навчання персоналу та сертифіковану продукцію. Компанія шукає надійних партнерів, які зацікавлені у розвитку екологічного бізнесу.

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