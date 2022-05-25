В Україні спростили процедуру обліку продавців автомобілів — Finance.ua

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В Україні спростили процедуру обліку продавців автомобілів

Вчора 15:28Казна та Політика
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В Україні спростили процедуру обліку продавців автомобілівВ Україні спростили процедуру обліку продавців автомобілів
В Україні спрощено процедуру обліку суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами.
Про це у Фейсбуці поінформував заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.
«У Міністерстві юстиції України за № 553/37889 від 21 травня 2022 року зареєстровано наказ МВС України № 279 від 6 травня 2022 року, який передбачає вичерпний перелік документів, які подаються суб’єктами господарювання для постановки на облік, зняття з обліку та внесення змін до облікових даних», — поінформував він.
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За його словами, цим наказом також було скасовано необхідність нотаріального засвідчення документів, які подаються суб’єктом господарювання для постановки на облік, та передбачено можливість направлення документів в електронному вигляді.
Також визначено вичерпний перелік підстав для відмови у постановці на облік, а також підстав для зняття з обліку суб’єктів господарювання, та скорочено термін розгляду (до 10 днів) документів, які подаються суб’єктом господарювання для постановки на облік.
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Крмі того, у наказі МВС прописано механізм надання доступу до електронного реєстру та внесення інформації про надходження, передачу та реалізацію товару, видачу та використання спеціальної продукції.
На переконання Драп’ятого, чітке, зрозуміле і прогнозоване нормативне регулювання не залишає простору для зловживань з боку влади та недобросовісного ведення господарської діяльності з боку бізнесу.
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«Цей баланс шляхом взаємодії ми будемо зміцнювати й надалі», — запевнив заступник міністра.

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За матеріалами: Укрінформ
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