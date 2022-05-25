В Україні спростили процедуру обліку продавців автомобілів — Finance.ua

В Україні спростили процедуру обліку продавців автомобілів
В Україні спрощено процедуру обліку суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами.
Про це у Фейсбуці поінформував заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.
«У Міністерстві юстиції України за № 553/37889 від 21 травня 2022 року зареєстровано наказ МВС України № 279 від 6 травня 2022 року, який передбачає вичерпний перелік документів, які подаються суб’єктами господарювання для постановки на облік, зняття з обліку та внесення змін до облікових даних», — поінформував він.
За його словами, цим наказом також було скасовано необхідність нотаріального засвідчення документів, які подаються суб’єктом господарювання для постановки на облік, та передбачено можливість направлення документів в електронному вигляді.
Також визначено вичерпний перелік підстав для відмови у постановці на облік, а також підстав для зняття з обліку суб’єктів господарювання, та скорочено термін розгляду (до 10 днів) документів, які подаються суб’єктом господарювання для постановки на облік.