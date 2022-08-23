В Україні розробляють систему онлайн-послуг для ветеранів - Шмигаль — Finance.ua
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В Україні розробляють систему онлайн-послуг для ветеранів - Шмигаль

Казна та Політика
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В Україні розробляють систему онлайн-послуг для ветеранів - Шмигаль
В Україні розробляють систему онлайн-послуг для ветеранів - Шмигаль
Державні послуги мають бути доступними для кожного ветерана війни, в Україні розробляють відповідну онлайн-систему.
Про це повідомив Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль на ветеранському форумі «Захисники. Перекличка. Там де ми, там Україна», який транслювався наживо в ефірі інформаційного телемарафону.
«Важливе завдання держави — зробити державні послуги зручними і доступними для кожного ветерана. Вперше в Україні розробляється і впроваджується система онлайн-послуг для ветеранів», — зазначив Глава уряду.
Він наголосив, що одним із пріоритетних напрямків плану відновлення України визначено забезпечення соціальної підтримки ветеранів та надання їм державою можливостей безбар’єрно реалізовувати свій професійний потенціал.
Шмигаль також наголосив, що держава гарантує гідну підтримку родинам загиблих захисників України.

Допомога та пільги для учасників бойових дій і їхніх дітей: де, як, скільки 🧐

За матеріалами:
Укрінформ
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