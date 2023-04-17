В Україні прогнозують суттєве збільшення виробництва соняшникової олії — Finance.ua

В Україні прогнозують суттєве збільшення виробництва соняшникової олії Сьогодні 03:02 — Аграрний ринок

В Україні прогнозують суттєве збільшення виробництва соняшникової олії

Виробництво соняшникової олії в Україні у 2023/24 МР може збільшитися на 11% відносно рівня поточного сезону, досягши приблизно 5 млн тонн. Такий прогноз озвучили в асоціації «Укроліяпром», передає ІА «АПК-Інформ»

Як очікується, збільшенню обсягів виробництва сприятиме прогнозований приріст врожаю насіння соняшнику у 2023 р. та сповільнення експорту з України олійної сировини. Зокрема, збільшення переробки можна очікувати, якщо експорт насіння соняшнику наступного сезону скоротиться до 600 тис. т.

Експорт соняшникової олії в новому сезоні, за попередніми оцінками асоціації, може збільшитися до 4,7 млн т (+11% до показника 2022/23 МР), але багато що в цьому питанні залежатиме від подальшої роботи зернового коридору.

agronews За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.