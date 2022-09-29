В Україні почнуть продавати бурштин через державні онлайн-аукціони — постанова Кабміну — Finance.ua

В Україні почнуть продавати бурштин через державні онлайн-аукціони — постанова Кабміну Вчора 17:40 — Казна та Політика

В Україні почнуть продавати бурштин через державні онлайн-аукціони — постанова Кабміну

Продаж бурштину з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України здійснюватиметься через державну електронну торгову систему Прозорро.Продажі.

Уряд визначив держпідприємство «Прозорро.Продажі» адміністратором електронної торгової системи.

Організатором онлайн-аукціонів з продажу бурштину в системі буде державна установа «Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України» на підставі рішення Міністерства фінансів України.

Аукціони з продажу бурштину проходитимуть на підвищення та на пониження ціни. Торги у системі проводитимуться через 15 календарних днів з дати оголошення аукціону.

Якщо лот не продасться на першому аукціоні, протягом п’яти робочих днів після його завершення, в системі зʼявиться оголошення про повторні торги.

«В умовах війни ми маємо використовувати усі прозорі інструменти для наповнення державного бюджету, підтримки економіки та армії. І чесний та відкритий продаж бурштину через онлайн-аукціони — один з них», — зазначив Олексій Соболев, директор ДП «Прозорро.Продажі».

Функція державної електронної торгової системи «Прозорро.Продажі» — забезпечити неможливість втручання будь-кого в перебіг торгів, рівний доступ кожного учасника до аукціону, а також можливість будь-кому в режимі реального часу стежити за онлайн-аукціонами.

Уся інформація про хід та результати аукціонів з продажу бурштину буде доступна для всіх охочих у публічному модулі аналітики

Учасники аукціонів з продажу бурштину зможуть брати в них участь, зареєструвавшись через один з акредитованих в системі «Прозорро.Продажі» майданчиків. Перелік таких майданчиків завжди доступний на сайті

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