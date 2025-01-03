В Україні почали діяти нові правила перетину кордону на авто — Finance.ua

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В Україні почали діяти нові правила перетину кордону на авто

Технології&Авто
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В Україні почали діяти нові правила перетину кордону на авто
В Україні почали діяти нові правила перетину кордону на авто
Відсьогодні водіям для виїзду за кордон з України потрібно буде по-новому оформлювати сертифікат міжнародного страхування «Зелена картка».
Про це повідомляє адміністрація Державної прикордонної служби України в публікації на Урядовому порталі.
З 1 січня 2025 року почне діяти новий Закон України № 3720 «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Згідно з документом, сертифікат набуватиме чинності лише з початку наступної доби після оформлення.
Це означає, що безпосередньо в день оформлення договору перетнути кордон на автомобілі буде неможливо.
Тож щоб уникнути затримок і непередбачених ситуацій, водіям радять оформлювати сертифікат потрібно щонайменше за добу до поїздки.
Якщо прикордонники не побачать чинного сертифіката у базі, це може бути підставою для відмови в перетині кордону на авто.
«Всі укладені до 1 січня 2025 договори міжнародного страхування попереднього зразка будуть чинними до завершення строку їх дії», — йдеться у повідомленні.
За матеріалами:
MMR
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