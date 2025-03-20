В Україні оновили перелік територій, де йдуть бої або тимчасово захоплених росіянами — Finance.ua

В Україні оновили перелік територій, де йдуть бої або тимчасово захоплених росіянами Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

В Україні оновили перелік територій, де йдуть бої або тимчасово захоплених росіянами

Мінрозвитку оновило перелік територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих росією. Новий документ набирає чинності відсьогодні.

«Міністерство розвитку громад та територій України наказом № 376 від 28 лютого 2025 року затвердило оновлений перелік територій, де ведуться або велися бойові дії, а також тимчасово окупованих російською федерацією. Документ містить перелік територій, які класифікуються за рівнем безпекової ситуації та станом контролю з боку української влади», — йдеться в повідомленні.

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Наказ оприлюднено на сайті міністерства 20 березня, і відсьогодні він набирає чинності. Водночас втрачає чинність попередній наказ Мінреінтеграції № 309 від 22 грудня 2022 року, який регулював питання класифікації територій за аналогічним принципом.

Згідно з оновленим переліком, території поділяються на кілька категорій:

Зони можливих бойових дій — регіони, де зберігається загроза бойових зіткнень. Зони активних бойових дій — території, де тривають інтенсивні бойові дії або вони відбувалися нещодавно. Зони активних бойових дій із функціонуванням державних електронних ресурсів — райони, де бойові дії не припинили роботу ключових електронних систем держави.

4. Тимчасово окуповані території — регіони, що перебувають під контролем окупаційних військ.

У міністерстві наголошують, що оновлений перелік має важливе значення для визначення статусу громадян, які постраждали від бойових дій, регулювання соціальних виплат, надання державної допомоги, організації гуманітарної підтримки та подальшого відновлення інфраструктури. Відповідно до цього переліку ухвалюватимуться рішення щодо безпеки цивільного населення, евакуації, а також доступу до адміністративних послуг.

Укрінформ За матеріалами:

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