В Україні другий день поспіль дефіцит в енергосистемі: в Укренерго розповіли, де очікувати обмежень — Finance.ua

В Україні другий день поспіль дефіцит в енергосистемі: в Укренерго розповіли, де очікувати обмежень Сьогодні 14:36 — Енергетика

Через дефіцит електроенергії, спричинений збитками від російських ракетних обстрілів, Україна вже другий день поспіль змушена звертатися по екстрену допомогу до європейських країн, запроваджуючи графіки обмеження електроенергії для підприємств та промисловості з 18:00 до 22:00.

Через дефіцит в енергосистемі Україна вже другий день поспіль залучає аварійну допомогу від міжнародних партнерів. Про це заявили в Укренерго.

Деталі

З огляду на дефіцит з 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності.

Споживання

Сьогодні зранку на 08:50 споживання на 1,3% нижче, ніж вчора в цей же час.

«Вчора, 22 квітня, вечірній максимум був на 2,6% вищим за максимум попереднього робочого дня 19 квітня», — заявили в Укренерго.

Зазначається, що максимум споживання припав на 20:30 — 21:30. Енергетики просять українців вимкнути в цей період потужні електроприлади.

Обмеження

Сьогодні протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів.

УНН За матеріалами:

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