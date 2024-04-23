В Україні другий день поспіль дефіцит в енергосистемі: в Укренерго розповіли, де очікувати обмежень — Finance.ua
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В Україні другий день поспіль дефіцит в енергосистемі: в Укренерго розповіли, де очікувати обмежень

Енергетика
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Через дефіцит електроенергії, спричинений збитками від російських ракетних обстрілів, Україна вже другий день поспіль змушена звертатися по екстрену допомогу до європейських країн, запроваджуючи графіки обмеження електроенергії для підприємств та промисловості з 18:00 до 22:00.
Через дефіцит в енергосистемі Україна вже другий день поспіль залучає аварійну допомогу від міжнародних партнерів. Про це заявили в Укренерго.
Деталі
З огляду на дефіцит з 18:00 до 22:00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності.

Споживання

Сьогодні зранку на 08:50 споживання на 1,3% нижче, ніж вчора в цей же час.
«Вчора, 22 квітня, вечірній максимум був на 2,6% вищим за максимум попереднього робочого дня 19 квітня», — заявили в Укренерго.
Зазначається, що максимум споживання припав на 20:30 — 21:30. Енергетики просять українців вимкнути в цей період потужні електроприлади.

Обмеження

Сьогодні протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів.
За матеріалами:
УНН
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