В Україні ціни на яблука найвищі за останні вісім років — Finance.ua

В Україні ціни на яблука найвищі за останні вісім років Сьогодні 06:44 — Аграрний ринок

В Україні ціни на яблука найвищі за останні вісім років

Українські господарства пропонують до продажу яблука за ціною 25−32 грн/кг, що є найвищим показником за останні вісім років.

Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту EastFruit

«Зараз яблуко з українських господарств надходить у продаж у діапазоні 25−32 грн/кг (0,59−0,76 дол./кг), залежно від сорту, якості та обсягів пропонованих партій фруктів, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ціни на яблука зросли через активізацію торгівлі, а за словами виробників, попит на яблука стрімко зріс.

Аналітики пояснюють, що пропозиція яблука високої якості на ринку України досить обмежена, що сприяє зростанню цін. Так, більшість садівників продають яблука нижчої якості, яка погіршилась через тривале зберігання. Водночас якісний фрукт зазвичай експортують або ж продаватимуть не раніше весни.

Зауважується, що наразі яблука в Україні вже надходять у продаж у середньому на 61% дорожче, ніж за аналогічний період торік.

Укрінформ За матеріалами:

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