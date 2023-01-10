В рф планується розгортання виробництва дронів-камікадзе — Finance.ua

В рф планується розгортання виробництва дронів-камікадзе Сьогодні 06:34 — Світ

російське керівництво планує розпочати виробництво власних дронів-камікадзе. Серед міст, які розглядаються для виробництва, Тольятті.

Про це повідомив голова РНБО Олексій Данілов.

За його словами, про це стало відомо завдяки бездоганній роботі української розвідки.

Також, за словами Данілова, компанії, які постачають комплектуючі для дронів, не факт, що будуть продовжувати це робити й надалі. А без них виробництво неможливе.

«Коли ми почали збивати іранські дрони, ми звернули увагу на комплектацію певних компаній, які не мали б поставляти ці комплектувальні до Ірану. Як вони там опинилися, зараз з’ясовують багато розвідок. Але після того, як це стало публічно відомо, я не думаю, що компанії, які їх постачали, будуть продовжувати це робити», — зазначив він.

Нагадаємо, у росію має надійти чергова партія дронів-камікадзе від Ірану. Втім, скільки саме їх буде, поки не відомо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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