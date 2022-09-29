В Peugeot показали недорогий міський електрокар із запасом ходу 400 км — Finance.ua
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В Peugeot показали недорогий міський електрокар із запасом ходу 400 км

Технології&Авто
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В Peugeot показали недорогий міський електрокар із запасом ходу 400 км
В Peugeot показали недорогий міський електрокар із запасом ходу 400 км, Фото: Stellantis
У Франції презентували новий Peugeot e-208. Електрична версія хетчбека В-класу пройшла модернізацію та надійде в продаж із початку наступного року.
Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.
Оновлення Peugeot e-208 торкнулося технічної начинки електрокара. Він отримав покращену силову установку від старшого брата Peugeot e-308.
Потужність електромотора збільшили зі 136 до 156 к. с., а крутний момент при цьому залишився незмінним — 260 Н∙м. Тепер розгін до 100 км/год займає менше ніж 8 с. При цьому енергоспоживання знижено на 15%.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
Крім того, електромобіль Peugeot e-208 2023 отримав збільшену батарею ємністю 51 кВт∙год, що дозволило наростити запас ходу до 400 км — це найкращий результат у класі. Швидка зарядка (потужністю до 100 кВт) на 80% займає 25 хвилин.
Новий Peugeot e-208 не змінився візуально. Єдиним нововведенням стали 16-дюймові шини зі зниженим коефіцієнтом опору котінню.
Ціна Peugeot e-208 2023 наразі не оголошена. Нинішня модель у Європі коштує від 34 тис. євро, і оновлений хетчбек не повинен сильно подорожчати.
Фото: Stellantis
Фото: Stellantis
За матеріалами:
Фокус
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