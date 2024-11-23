В ООН повідомили, скільки українців потребують гуманітарної допомоги — Finance.ua

В ООН повідомили, скільки українців потребують гуманітарної допомоги Сьогодні 09:17

В ООН повідомили, скільки українців потребують гуманітарної допомоги

Близько 40% українців наразі потребують гуманітарної допомоги на тлі повномасштабної війни.

Про це помічник генерального секретаря ООН, координатор системи ООН в Україні Маттіас Шмаль сказав під час пресбрифінгу у Женеві щодо гуманітарної ситуації в Україні та підготовки до зими.

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«З наближенням не лише зими, але й сумної позначки в 1000 днів з моменту повномасштабного вторгнення рф у 2022-му році, ми, звичайно, думаємо про понад 12 тисяч загиблих цивільних та майже 40% населення України, які потребують гуманітарної допомоги», — наголосив Шмаль.

Гуманітарна допомога

Він зазначив, що міжнародна спільнота виділила 1,8 млрд доларів на гуманітарну допомогу.

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Завдяки цьому ООН разом із партнерами цьогоріч змогли надати принаймні один вид гуманітарної допомоги 7,2 мільйонам людей.

«Наш зимовий план реагування вимагає близько 500 млн доларів, з яких ми отримали половину. Наразі ми охопили близько половини з 1,7 млн людей, яким планували надати допомогу», — повідомив Шмаль.

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Нагадаємо, особи, які бажають підвищити кваліфікацію або здобути нову професію, мають можливість взяти участь у грантовому конкурсі. Переможці отримають до 700 доларів США для отримання професійної освіти.

Також президент України оголосив про запуск нової програми підтримки населення під назвою «Зимова єПідтримка», яка стартує з 1 грудня. Програма передбачає виплати по 1000 гривень кожному українцю, включаючи дітей.

Укрінформ За матеріалами:

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