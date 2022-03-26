В окупованому Бердянську припиняють працювати кілька банків - ЗМІ — Finance.ua
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В окупованому Бердянську припиняють працювати кілька банків - ЗМІ

Вчора 11:25Фондовий ринок
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Запорізька обласна військова адміністрація заявила, що за наявною інформацією з тимчасово окупованого Бердянська, з понеділка, 28 березня, припиняють свою діяльність низка банківських установ.
Про це йдеться в повідомленні.
За наявною інформацією з тимчасово окупованого Бердянська, з понеділка, 28 березня, припиняють свою діяльність низка банківських установ: «Альфабанк», «Ощадбанк», «Аваль».
Також повідомляється, що поки працюватимуть: «ПриватБанк» (субота та неділя вихідний), «А-банк», «ТАС банк», «Укргазбанк».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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