В Мін'юсті анонсували масштабні скорочення — Finance.ua
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В Мін'юсті анонсували масштабні скорочення

Казна та Політика
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В Міністерстві юстиції розпочали масштабне скорочення. Нормалізація структури спровокована новими реаліями та правилами, які диктує війна.
Про це пише міністр юстиції України Денис Малюська.
Скорочення в Міністерстві юстиції Малюська іменував початком «активної нормалізації структури».
За його словами, в міністерстві скорочення розпочали згори:
  • зменшили кількість заступників міністра юстиції на три посади;
  • зменшили кількість міжрегіональних управлінь юстиції вдвічі — 4 замість 8;
  • зменшують кількість заступників керівників міжрегіональних управлінь вдвічі;
  • зменшують кількість підпорядкованих організацій.
Також очікується скорочення в середній та нижній ланці міністерства та багато іншого.
Як відзначив Малюська, скорочення пов’язано з новими вимогами й реаліями, які диктує розв’язана Росією війна.
«Тим, кого нормалізація не торкнеться, радіти не раджу. Навантаження буде більше, потрібно стати ефективнішим, та ніхто з вас не застрахований від наступної хвилі нормалізації», — пише голова Міністерства юстиції.
За матеріалами:
РБК-Україна
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