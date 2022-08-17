В Мін'юсті анонсували масштабні скорочення — Finance.ua

В Мін'юсті анонсували масштабні скорочення Вчора 16:14 — Казна та Політика

В Міністерстві юстиції розпочали масштабне скорочення. Нормалізація структури спровокована новими реаліями та правилами, які диктує війна.

Про це пише міністр юстиції України Денис Малюська.

Скорочення в Міністерстві юстиції Малюська іменував початком «активної нормалізації структури».

За його словами, в міністерстві скорочення розпочали згори:

зменшили кількість заступників міністра юстиції на три посади;

зменшили кількість міжрегіональних управлінь юстиції вдвічі — 4 замість 8;

зменшують кількість заступників керівників міжрегіональних управлінь вдвічі;

зменшують кількість підпорядкованих організацій.

Також очікується скорочення в середній та нижній ланці міністерства та багато іншого.

Як відзначив Малюська, скорочення пов’язано з новими вимогами й реаліями, які диктує розв’язана Росією війна.

«Тим, кого нормалізація не торкнеться, радіти не раджу. Навантаження буде більше, потрібно стати ефективнішим, та ніхто з вас не застрахований від наступної хвилі нормалізації», — пише голова Міністерства юстиції.

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